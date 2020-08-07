前香港女星許穎（Phoebe Hui）長相甜美火辣，過去因與日本著名情色攝影師米原康正合作拍寫真而走紅，她以34D美胸與大膽打扮圈粉無數，更在當時一度成為萬千少男心中的寫真女神，不過隨後她淡出演藝圈，發揮繪畫天份成為美術老師，更開設畫室「He Art Gallery」授課，堪稱最辣才女。

許穎目前雖然已經離開娛樂圈，本身的高人氣還是讓她在網紅界佔有一片天地，個性大方活潑的她不定時就會在個人社群平台放送美照，近期更再度解放貼出比基尼照，只見她穿上黃色碎花泳衣置身浴缸沖洗身體，正面入鏡讓渾圓雙峰全被看光，近距離畫面也相當引人遐想。

在 Instagram 查看這則貼文 🌜Phoebe Hui（@phoebedreamy）分享的貼文 於 PDT 2020 年 8月 月 2 日 上午 7:04 張貼

擁有驕人身材的許穎也大方分享自己的養胸密招，她表示：「每天早晚都會按摩胸部，每次大概半小時，有時間話中午也盡量去按。」她也會吃胸部的保健產品，在睡覺的時候，則會盡量會穿束衣，讓美胸維持在最佳狀態。

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