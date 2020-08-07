以下三個星座的男性總給人玩咖、花心的印象，其實他遇到認定想穩定交往的另一半，就會專情到讓人驚訝！

▍1.射手座

說到花心，射手座第一個就逃脫不了被點名的命運，從不缺席每一次的榜單。回頭看看射手座們，一直在你身邊，不離不棄，只要你想戀愛了，他們就會向你拋出橄欖枝。但是戀愛中的射手座是非常非常專一的，當射手座決定和你在一起的時候，他就認真了，他們的責任心很強，明白另一半的意義是怎樣的特別。或許以前的他們會穿梭在各個聚會，但只要開始戀愛了，他們就會變成乖巧的家庭婦男。和你一起規劃未來，包括結婚，孩子在哪上學等等，因為他們認定你的時候，就是奔著一輩子去的，就是奔著和你牽手步入婚姻殿堂去的。所以不要再讓射手背黑鍋啦，你說射手男不專一，那是因為他們還沒有遇到想要專一的人，遇到了真愛的射手，又怎會花心呢！

▍2.天秤座

高顏值的天秤一直都有被誤會是花心男的困擾，因為優越的顏值，天秤周圍不缺異性的陪伴，天秤座也比較喜歡交朋友。當他們是單身的時候，會經常和異性朋友一起吃飯和玩耍。但是當天秤開啟了一段戀情，就會立刻收起那些花花草草，安靜的做一個美男子，一個只屬於另一半的美男子。他們會刻意和其他異性朋友保持安全距離，甚至直接拒絕一切單獨的見面，就乖乖的待在另一半的身邊，開啟寵妻模式。

▍3.雙魚座

雙魚座的使命好像就是談戀愛，一直在尋找另一半的雙魚男，外表看似是個花花公子，其實內心是個深情王子。在大多數人的眼中，雙魚男非常花心，今天喜歡這個人，明天喜歡那個人，對別人動心的次數也多，談過的戀愛次數也多。但其實很少人真正了解雙魚的內心，雙魚座容易對一個人產生好感是真的，但也只是好感，不是喜歡。雙魚座對愛情的純度要求很高，在愛情裡愛的純度要在95%以上，好感容易，喜歡難，愛更難！一但雙魚愛上你，那你就跑不掉了，雙魚座對愛的人非常深情，並且認定了就是認定了，不參考其他人的反駁意見。

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