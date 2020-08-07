張鈞甯分享想要維持身材，飲食控制很重要，但絕對不是要讓自己餓肚子，而是要選擇對的食物、吃得聰明，來看看張鈞甯傳授吃不胖的秘訣吧！

▍1.絕對不要空腹節食

張鈞甯分享空腹節食雖然體重會掉很快，但恢復正常飲食的時候，身體會加倍的吸收，這是想減肥的人最不想看到的事情。所以張鈞甯覺得吃東西一定要吃得聰明、知道方法。

▍2.吃飯順序和時間要注意

張鈞甯建議吃飯的時候可以先喝湯、吃青菜，然後最後再吃蛋白質和澱粉。另外早餐一定要吃得最豐盛，時間越晚吃得越少，然後不吃宵夜。張鈞甯分享他早餐吃的非常豐盛，可以早上在家裡涮肉片，加糙米飯、一碗青菜，再吃一份水果、優格，再喝咖啡，然後看還有什麼想吃，因為早餐份量超大，讓張鈞甯講出來其他人都不相信！

在 Instagram 查看這則貼文 NingChang（@ningchang0904）分享的貼文 於 PDT 2019 年 10月 月 9 日 上午 9:53 張貼

▍3.調整不健康的飲食習慣

不健康的飲食習慣不但傷身也容易變胖，因此要漸漸調整讓自己吃得健康。像是不要喝飲料，然後盡量吃水果少喝果汁，盡量戒糖。張鈞甯特別分享了吃水果的時間點，最好的時間是接近中午的11點，讓身體有充分的時間吸收水果的營養，若拖到晚餐後才吃，很容易只吸收糖分而沒吸收到營養。