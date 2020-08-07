「天王嫂」昆凌與周杰倫結婚後，陸續生下女兒小周周（Hathaway）及兒子Romeo，夫妻倆護子心切，始終不讓小孩的正面曝光，最近昆凌帶著兒女到水族館，可以發現小周周長高不少，讓網友驚呼：「姐姐遺傳了媽媽的大長腿！」

照片中，昆凌牽著小周周望向水族館，雖然只有背影入鏡，仍可發現小周周變高許多，已經超過163公分昆凌的腰部，3歲的Romeo也到臀部的位置，網友看到這組照片，不禁感嘆：「兩個小寶貝都長大了」、「海瑟薇長成大姑娘了有沒有，這身高厲害嘍」、「小孩長好高」。