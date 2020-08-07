色票霸主3INA，自腮紅上市以來、便洗版IG討論度居高不下，顯色持久、實用百搭的色調，更是穩坐全球熱銷TOP3！

今年8月，3INA推出全新頰彩系列「甜心小方塊」甜心濾鏡腮紅，主打大人系軟萌甜點色調、全系列共十種特製色選，從日常氣質玫瑰色調，到活潑俏皮暖橘色調一應俱全，絕對能找到屬於自己的命定色；3INA獨創「空氣感絲絨粉體」搭配「濾鏡持色科技」，輕刷瞬間融入肌膚、勻色好暈染，一抹擁有天生母胎自然紅暈，持妝整日就像24小時自帶羞怯，宛如套上濾鏡般，烘焙出甜而不膩微糖美肌、化身軟萌甜心！

MODEL示範色為甜心濾鏡腮紅#369莓果西柚塔搭配微刺青印色唇釉#261紅玉玫瑰拿鐵。（圖／邱映慈攝影）

全新甜心濾鏡腮紅，全系列集結10款大人系軟萌甜點色調，若不知道怎麼選色，以下四色直接收就對了！「#369莓果西柚塔」激美百搭柚香草莓色調，在甜美少女與成熟女人中間取得完美平衡，輕擦氣質優雅，好感度激升、讓人想呵護；「#212奶油蜜橘」巨可愛橘子牛奶色調，一抹俏皮可人、透明果汁感Up，宛如汽水般清爽消暑，晉升清新鄰家少女。

MODEL示範色為甜心濾鏡腮紅#212奶油蜜橘。（圖／邱映慈攝影）

「#504蜜桃奶霜」極顯白焦糖水蜜桃色調，帶有極細緻珠光卻一點也不顯毛孔，溫柔顯白又兼具小臉效果，擦上雙頰立馬仙氣逼人、化身人間仙女；「#590栗子蒙布朗」超襯膚焙烤蜂蜜栗子色調，使雙頰呈現如沐浴在陽光下的色澤，輕鬆打造超Chill渡假妝，低調溫暖卻絲毫不顯病氣、不過於甜膩！更推薦將腮紅搭配3INA爆賣瘋搶的人氣斷貨王「微刺青印色唇釉」，激美柔霧妝效讓整體妝容浪漫加倍，打造怦然迷人的撩男輕甜LOOK！

主打色手部試色。（圖／邱映慈攝影）

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★獎品內容 ｜ 3INA甜心濾鏡腮紅*1，不挑色隨機寄出

★公佈時間 ｜ 2020/8/20

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