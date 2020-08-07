市面上最近推出討論度極高、最受歡迎的「少女香」，除了有少女系的香水、沐浴露之外，更有香氛大廠推出「CHU戀愛能量香氛」，主打韓系少女流行的微甜戀愛香，聞了馬上戀愛力激增，無時無刻散發迷人少女香！

香氛大廠看準少女商機，推出「CHU戀愛能量香氛」，以韓系少女流行粉紅色系及彩妝感設計，延伸一系列「戀愛能量香氛袋、室內香氛、香氛噴霧」等商品，添加獨家瑞士專利情感香氛，透過嗅覺傳達至大腦提升戀愛力，並主打「微甜少女香」，萃取大自然新鮮花果的香氣，有少女清新的蘋果、柑橘香，以及優雅浪漫的玫瑰、茉莉、鈴蘭，溫暖雪松等香氣交織，散發出令人戀愛、悸動的香氣！

CHU戀愛能量香氛系列。（圖／品牌提供）

CHU戀愛能量香氛，推出一系列微甜戀愛香氛，有「粉紅泡泡糖、甜蜜舒芙蕾、告白棉花糖」三種花果香味，一上市就造成高人氣的討論熱潮，即日起在寶雅獨家首賣，想提升戀愛力，喜歡微甜花果香的人，千萬不能錯過！

CHU戀愛能量香氛系列。（圖／品牌提供）

▍活動

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★獎品內容 ｜ CHU戀愛能量香氛袋*1

★公佈時間 ｜ 2020/8/20

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