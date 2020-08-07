H&M宣布與來自黎巴嫩貝魯特的設計師品牌Sandra Mansour合作，該品牌以夢幻大膽美學著稱，極具現代冷冽魅力。受到出色的女性藝術家啟發，將大自然之美作為靈感，該系列以柔和色調及細膩設計為特色，其中工藝細節（如前衛荷葉邊與浪漫層疊設計）營造出年輕而充滿活力的風格。 Sandra Mansour x H&M聯名系列將於8月6日起於台北微風松高店、台北西門旗艦店及台北忠孝店販售，實際商品以現場門市為主。

Sandra Mansour於2010年創立品牌，她的設計展現出對細節與工藝的重視，以及來自貝魯特的藝術薰陶與對環境的靈感。Sandra Mansour x H&M聯名系列靈感源自於大自然元素及眾多女性藝術家如Toyen、Dorothea Tanning、Lena Leclercq與Bibi Zogbé，並設計出洋溢著柔美氣息的系列。

Sandra Mansour x H＆M夢幻聯名大膽美學 精緻工藝強調女性輪廓（圖／品牌提供）

全系列囊括多款洋裝、上衣及裙子，量身定制的西裝外套、印花T恤及連帽上衣更是衣櫥必備。在蘑菇灰、象牙白與黑色等大地色調襯托下，全系列展現質量與個性細節的完美融合。設計師Sandra為該Sandra Mansour x H&M聯名系列取名為「太陽花（Fleur du Soleil）」，寓意向日葵著迷追逐日光的浪漫。圓點、花卉及向日葵圖案點綴透明精緻的面料，工藝細節則強調女性柔美的輪廓並散發著力量與都市氣息。

Sandra Mansour x H＆M夢幻聯名大膽美學 精緻工藝強調女性輪廓（圖／品牌提供）