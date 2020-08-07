IPSA水乳液 IPSA ME小白瓶，ME濕潤平衡液基礎。（IPSA提供）

IPSA ME小白瓶，ME濕潤平衡液(極致)，3500元。（IPSA提供）

資生堂 激抗痕亮采緊緻眼膜 一盒12包，2400元 (盒)。（資生堂提供）

資生堂 激抗痕 亮采緊緻乳液SPF30 75ml，3300元。（資生堂提供）

資生堂激抗痕亮采緊緻霜 ( 輕盈版 ) 50ml，3700元。（資生堂提供）

保養品牌 IPSA 認為，每個人的肌膚自出生以來均帶有其獨特個性稱為先天膚質，同時也會因外在環境、生活習慣、季節等各種因素影響，再產生後天膚質，而保養需對應每個人的先天及後天膚質，才是最專屬的保養對策。

IPSA 為了讓各種膚質都能完美實現專屬之美，打造「ME濕潤平衡液(ME小白瓶)」，推出33年來成為許多女性保養的最愛班底，歷經7代進化打破單一保養框架，第8代推出 5大系列高達17種號數，成為市面上第一瓶「水乳液」，17 種號數能應對任何肌膚所需水油含量，因此17種水乳液質地濃稠狀態均不同，進而補足 各種肌膚需求，使T字不出油、雙頰不乾荒。

自1997年資生堂推出第一代的全效抗痕系列起，資生堂歷經百年抗老科技研究，升級高感度傳遞科技＋＋TM調理肌底，撫平紋理，發揮修護能力，增添肌膚光澤明亮度，全新紅花緊緻複合物 TM結合資生堂經典專利原生激活科技™，搭配經典專利成分VP8全效肌能配方，喚回白皙緊緻的水潤感，打造緊緻輪廓。

法國香氛護膚領導品牌雍卡推出 「完美瓷肌乳」，以獨特柔焦無瑕的天然濾鏡保養功效，拉近鏡頭內外的美肌界線，「完美瓷肌乳」以五大精油為基底，結合礦物質和維生素成份，擁有96％的天然配方和100％醉人的天然香氣，能快速修飾瑕疵與平滑肌膚，打造出絲絨柔焦般的霧光粉嫩肌膚。