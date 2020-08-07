陳妤主演的新片《可不可以，你也剛好喜歡我》8月21日上映，戲中她與閨蜜林映唯同時愛上了曹佑寧，陷入戀愛與友情難以取捨的糾葛當中。對於愛情，陳妤笑說，她在高中、大學和現在總共經歷了三段戀情，每段戀情都讓她成長，「愛情不一定有美麗的結局，但一定會有收穫。」

陳妤為宣傳新戲暢談愛情觀，認為愛情不一定有美麗的結局，但一定有收穫，佩戴AKACHEN鈦金屬蝴蝶戒指和香檳鑽耳環。（JOJ PHOTO攝，服裝提供／MSGM）

陳妤指出，印象最深的是就讀文化大學時的校園之愛，由於對方是個才華洋溢的文青，讓她壓力很大，為了追上對方的腳步，她逼自己看很多書和電影，也看了很多展覽，「那時我連搭公車都捧著書，真的很用功！」

這段青澀的校園戀情後來雖無疾而終，但回頭想想，卻是收穫最多，如今對方已是小有名氣的導演，而她也在演藝事業小有成就，2017年以《植劇場－戀愛沙塵暴》拿下金鐘獎戲劇節目新進演員獎，去年更在《我們與惡的距離》中飾演李大芝一角走紅，若不是當年曾在戲劇表演下過苦功夫，就不會有今日的陳妤。

陳妤新戲《可不可以，你也剛好喜歡我》月底上映，佩戴AKACHEN蜻蜓胸針與花苞耳環。（JOJ PHOTO攝，服裝提供／MarcJacobs ）

目前「戀愛ING」的陳妤，也大方聊到現任男友，個性與新戲中的男主角有點神似，是個樂於助人、幽默活潑的陽光男孩，與男友在一起很自在、不會有壓力，相較校園時期的青澀愛情，現在的愛情讓她覺得更加踏實。

陳妤為宣傳新片接受本報邀請進棚拍攝台灣珠寶設計師陳智權的AKACHEN珠寶，以鈦金屬鑲嵌工藝打造的藝術珠寶，栩栩如生的蜻蜓、蝴蝶停佇在陳妤的胸前、指間，充滿浪漫氣息，讓陳妤展現女人味的一面。

AKACHEN螢月石蜻蜓胸針，485萬元。（AKACHEN提供）

AKACHEN香檳鑽耳環，225萬元。（AKACHEN提供）

AKACHEN花苞鑽耳環，285萬元。（AKACHEN提供）