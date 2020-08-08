以下5個星座天生擁有會賺錢的特質，身邊有這幾個星座的朋友就快點抱大腿求CARRY吧！

▍1.雙子座

雙子座的人由於擁有雙重性格，往往表面上說不愛錢，其實很會賺錢，也很享受賺錢的過程。他們的觀察力強，喜歡探索各種未知領域，搜羅掌握著各種信息，合理利用身邊的資源。加上他們超快的反應力使他們很適合做一些投資，並從中獲利。受水星主宰的影響，他們喜歡一切富有刺激性的活動，有極強的風險偏好，敢於進行高風險的投資。

面對失敗他們會越挫越勇，馬上改變方向，去尋找其他能達到目的的方法。雙子座的人頭腦靈活，擅長分析與邏輯判斷，同時深諳投資的要義：不把所有的雞蛋放到一個籃子裡。因此他們會嘗試各種投資方式並且不斷比較，從中找到最好的一種。

▍2.水瓶座

水瓶座的人有良好的自我認知能力，同時也具有很好的識人功力。他們對自己的優點非常清楚，也善加利用；對那些在自己身邊經過的人，他能一一識別，只允許自己跟在某方面超過自己的人建立進一步的交往，對於才華橫溢者，他能虛心的向對方學習。水瓶座的人思想前衛，富有開拓精神，敢於冒險，上進心強，同時善於思考，總是用積極的心態去面對一切，迷戀於一切恢弘、不凡事物，而他們自己也具有這種氣質。

水瓶座對金錢並不特別感興趣，但他們具有安排好物質生活的能力，善於利用身邊的資源，往往會通過朋友進行多渠道的投資，而他們良好的識人能力會使他們的投資都很成功。

▍3.天秤座

金星主宰的天秤座優雅、感性、迷人，天生善於把握平衡，也會適度妥協，因此擁有良好的交際能力。他們看上去很簡單，其實心思細膩，往往有遠大的抱負。工作上他們活力十足，善於與人合作，喜歡從事高層次的工作，擁有獨特的觀察力，見解獨到，卻往往能一發擊中。

他們很容易獲得成功，收入也不錯。其實天秤座在金錢上沒有太多慾望，但是比較能把握收支平衡，再加上他們有極佳的審美能力，只有藝術品、奢侈品、珠寶首飾等高品位的東西才能入得了他們的眼。這種高端消費一定程度上影響了他們的財富積累，但跟他們的財富總量相比，還不至於達到「揮霍」的程度，畢竟天秤座是具有自我平衡天性的星座。

▍4.雙魚座

雙魚座的人具有典型的雙重性格，做事有「拼命三郎」的精神。雖然他們看似懶散，但那是他們還沒找到方向，一旦他們忙起來，就會很專注，而且越忙精力越充沛。雙魚座的主宰星海王星，決定了他們富有靈性、情感豐富，有很強的感染力。加上樂於助人的性格特徵，使他們不知不覺中積累了一定的人脈資源，常常為生活和事業方面帶來一些正向的物質方面幫助。

此外，雙魚座的人創造力非凡，想像力、記憶力超強，能在藝術、發明、科研、服務業等領域能取得較大成就，財富也就隨之而來。其實，雙魚座的吸金力不亞於處女座，但他們的經濟頭腦不是很強，雖然善於利用別人的財富為自己謀利，但也常常對自己的錢看的不是很緊，或者在容易在衝動的情況下造成財務上的損失。所以，雙魚座如果能多關心怎樣理財、存錢，吸金力會更強勁。

▍5.處女座

處女座的人號稱「工作狂」，很務實又十分追求完美。他們心思縝密，注重細節，擅長分析，喜歡條理分明地去安排自己的工作和生活，並希望得到足夠的物質保障，但也僅此而已。他們做什麼事都不會特意奔著錢去，主要是喜歡享受完成那件有挑戰性的工作所帶來的成就感。

而當他們把一件事做到極致時，獲得豐厚的物質回報也會必然。難得的是，處女座對數字還很敏感，理工類的專業知識、經濟類的數據分析通通都難不倒他們。這些特質都能成為處女座最佳的吸金利器，而且他們不偏好風險，不投機取巧，無論工作還是投資理財，都是穩健型的風格，所謂「積矽步而成千里」，最厲害的積累財富的手段莫過於此。

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