一周正妹精選》盛夏正炎熱，快來看看正妹們的好身材消暑！《中時新聞網》特別整理6大正妹讓粉絲一次滿足，像D級寫真女神引退後再發辣照；超兇刷盤正妹「中門全開」放送惹火雙C弧線；邵雨薇泳衣狂洩北半球美背；吳怡霈穿黑Bra出現健身房渾圓半球深溝全露；「小林志玲」馮媛甄手拿按摩槍放送豪溝；「北一女神」蔡瑞雪襯衫解扣露出光滑白皙一片，快一起鎖定最愛的明星或正妹吧！

807 D級寫真女神引退後更辣 自曝靠中午按摩養胸

前香港女星許穎（Phoebe Hui）長相甜美火辣，過去因與日本著名情色攝影師米原康正合作拍寫真而走紅，她以34D美胸與大膽打扮圈粉無數，更在當時一度成為萬千少男心中的寫真女神，不過隨後她淡出演藝圈，發揮繪畫天份成為美術老師，更開設畫室「He Art Gallery」授課，堪稱最辣才女。

806 超兇刷盤正妹「中門全開」放送惹火雙C弧線

自從韓國人氣DJ SODA在網路上竄紅後，越來越多的DJ正妹也逐漸受到網友注意，像是來自越南的超辣DJ Jenny Yến(Nguyễn Thị Phi Yến)，便憑著亮麗的外表與超狂好身材受到粉絲的愛戴。近日，她在IG上曬出火辣穿搭，大展飽滿雙峰令粉絲們噴鼻血。

805 邵雨薇原來超兇 泳衣狂洩北半球美背

30歲女星邵雨薇外型清秀甜美、演技精湛，她最近結束舞台劇《昨夜星辰》的7月份巡演，和妹妹到郊外踏青，難得換上泳裝放送辣照，畫面中，她綁著辮子，戴上墨鏡，身穿深褐色的連身泳裝，襯托白皙的肌膚，胸前綁帶的設計，炸出兇猛的北半球和事業線，轉過身又秀無瑕美背，玲瓏有緻的身材讓網友看得都快噴鼻血。

804 吳怡霈穿黑Bra出現健身房 渾圓半球深溝全露

女星吳怡霈情斷6年日本男友，把生活重心擺回事業，除了接下《我們與惡的距離》劇場版的律師妻子「丁美媚」一角，也積極運動維持身體線條，她最近到健身房重訓，穿著一件黑色深V運動內衣，展現健康的性感美。

803 「小林志玲」馮媛甄手拿按摩槍 「側胸口開洞」放送豪溝

37歲女星馮媛甄出道時因娃娃音和臉蛋，被外界封為「小林志玲」，2015年她梅開二度30億身家的霧峰林家後代林帛亨，婚後生下女兒，逐漸淡出演藝圈，不過她常常在社群平台分享生活，近日PO出一組工作照，只見馮媛甄罕穿性感運動服裝，辣露S型曲線，好身材引起網友讚嘆，連前主播蔡尚樺都直誇：「太美啦」。

802 「北一女神」蔡瑞雪襯衫解扣 露出光滑白皙一片

23歲新生代女星蔡瑞雪2017年曾參加韓國選秀節目，雖然中途被淘汰，但回台發展後人氣狂飆，陸續拍攝《陪你很久很久》、《違反校規的跳投》等影視作品，IG也有近60萬粉絲追蹤，星途頗順遂。