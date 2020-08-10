來自日本的混血辣模Rola，今年與合作14年的事務所結束合約後轉往美國發展。日前在IG上曬出家中自拍的照片，辣秀勻稱又修長的好身材，吸引超過26萬人按讚。

Rola於2008年開始從女性雜誌《ViVi》出道後便以精緻五官與火辣的身材曲線吸引讀者的喜愛，後來甚至發行專輯及拍攝廣告，成為全方位模特兒，人氣遠播全亞洲。但在2017年時，她因自爆遭經紀公司LIBERA逼迫簽下長達10年的奴隸合約後，工作便暫時停擺，直到隔年才與事務所達成和解，她也將事業重心逐漸轉向美國發展。

在 Instagram 查看這則貼文 𝐑𝐎𝐋𝐀🇯🇵🇧🇩🇷🇺（@rolaofficial）分享的貼文 於 PDT 2019 年 5月 月 8 日 下午 3:53 張貼

如今，定居在美國加州的她，依然透過IG與粉絲們互動並分享生活，日前她PO出週日在家中與毛小孩們窩在床上放鬆的照片，只見她穿著白色平口上衣搭配小熱褲，對著鏡子自拍時秀出性感深溝與修長美腿、馬甲線，令網友忍不住留言表示「喜歡這種自然美」、「身材練超好」、「你們都好可愛」。