韓雪是大陸知名女演員，身高170公分的他體重僅有45公斤，他將自己的身材歸功於飲食習慣，將良好的飲食習慣歸功於出身軍人家庭。來看看他是如何長年維持這樣纖細的身材吧！

韓雪分享自己的生活作息非常規律，如果沒有工作行程的話，通常晚上12點前就會就寢，早上7點半起床，這樣會覺得一天的時間特別長，能運用的時間也會變多。韓雪一天只吃兩餐，一定會吃早餐，但是不吃中餐，他表示自己和媽媽住在一起，媽媽已經很忙碌，還要做三頓飯太辛苦了，所以媽媽只做早餐和晚餐。而且韓雪家裡覺得現代人如果不是從事勞力工作，其實不用吃那麼多，否則每天都是營養過剩，也因此長年維持一天吃兩頓的飲食習慣。

在 Instagram 查看這則貼文 韓雪Insta專頁💖（@hanxuefanspage）分享的貼文 於 PST 2019 年 1月 月 27 日 下午 7:32 張貼

韓雪表示吃飯的那兩頓飯他會吃得很正常，能保持身材還有一個原因，就是他非常管得住嘴，韓雪做得到在不餓的情況下，不會因為嘴饞去吃東西，因此也不會攝取多餘的熱量造成肥胖。韓雪覺得自己能養成這樣的飲食習慣，跟小時候生長背景有關係，小時候他在軍人家庭長大，大小事長輩都會制定規矩，那時奶奶會幫大家分配餐點，就是每個人一個餐盤，青菜放一點、排骨放一塊，想多吃也不行，份量都是固定的，也因此養成他飲食非常自制的習慣，身材自然能維持纖細不易發胖。