最強妝前打底Za「美白隔離霜｣不只校色更能持妝，一抹就有美肌濾鏡光！

「美白隔離霜｣美肌濾鏡科技中的美肌粉體能均勻服貼肌膚，並且透過光線折射原理，將自然光轉換成暖調光澤，使膚色均勻外，更能展現柔和透亮的好氣色。「持妝小磁鐵」的特殊磁力科技，能吸附後續底妝，使妝容持久完美。

美白隔離霜共有3款顏色可依不同肌膚狀況做選擇：勻透綠讓泛紅不再，修飾泛紅、痘疤，使肌膚勻亮透白。透亮紫是蠟黃救星，瞬間修飾蠟黃膚色，宛如天生透亮美肌。柔光粉讓血色感UP，修飾蒼白、無血色肌膚，賦予紅潤好氣色。

勻透綠修飾泛紅，透亮紫修飾蠟黃，柔光粉提昇氣色。（圖／邱映慈攝影）

今年8月限定推出的Za「美白隔離霜亮顏組」僅於屈臣氏獨家發售，買Za美白隔離霜即可獲得炫彩化妝包，限定組數量有限，愛好Za的妳入手要快！

▍活動

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★公佈時間 ｜ 2020/8/20

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