南韓人氣天團TWICE，9號舉行出道以來第一場線上演唱會《Beyond LIVE - TWICE: World in A Day》吸引百萬粉絲準時觀看。而在演唱會開播前的「上班路」上，被媒體們拍到她們私底下的模樣，成員彩瑛意外受到討論。

受到新冠肺炎疫情影響，不少藝人紛紛取消演唱會及戶外行程，改由線上與粉絲們互動，而經常更新YouTube頻道影片的TWICE人氣絲毫不受疫情影響，在6、7月份推出的新專輯《MORE & MORE》、《Fanfare》一樣攻占各大音樂排行榜，近日更宣布即將在9/16火速回歸發行第三張日文精選專輯《#TWICE3》，令粉絲們十分期待。

在 Instagram 查看這則貼文 TWICE JAPAN OFFICIAL（@jypetwice_japan）分享的貼文 於 PDT 2020 年 7月 月 16 日 上午 8:00 張貼

8/9舉行的線上演唱會開播之前，粉絲及媒體紛紛守在演唱會拍攝現場「Paradise City」一睹她們風采。只見她們一身輕鬆打扮依序進入會場，成員彩瑛穿著螢光黃色的短裙，搭配夾腳拖臉上沒有任何妝容，白皙的美腿及內搭短褲一覽無疑，網友們看了直呼「差點以為她走光了」、「沒事沒事，是穿褲裙啦」、「彩瑛就是這麼隨性」。