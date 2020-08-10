許多人擔心肌膚出油影響底妝，所以攜帶蜜粉補妝，每次出油就拍上蜜粉來吸收肌膚多餘油脂與汗水，但這樣其實是不治本的做法，韓妞妝容持久的秘技，就是從上妝的第一步就開始控油！

今年夏天ETUDE推出一系列的精緻毛孔美妝品，就是要解決毛孔人肌膚看起來不光滑的困擾，照片不修圖也看起來超細緻。首先從零孔慌T字修飾凝露開始，植萃配方針對T字高出油量的地方進行控油，選用清爽粉末吸收肌膚多餘皮脂，同時形成薄膜，持久霧面膚感。接續使用零孔慌妝前修飾凝露，柔軟滑順質地以及高延展性，有效的覆蓋全臉肌膚不平整處，讓底妝更加的服貼，後續底妝質感更升級。

零孔慌T字修飾凝露使用後在肌膚表面形成吸油薄膜，就像吸油面紙般的吸附肌膚的多餘油脂，協助局部肌膚達到長時間的清爽霧面妝感。（圖／品牌提供）

零孔慌妝前修飾凝露可保濕肌底、修飾毛孔與肌膚不平整處。（圖／品牌提供）

推薦完妝的最後一道手續輕刷透明蜜粉，穩固妝容首推零孔慌持久控油蜜粉，透明粉末達到不顯粉感與肌膚紋理，強化整體肌膚明亮度。外出可隨身攜帶零孔慌持久控油蜜粉餅，親膚性粉末，協助肌膚維持油水平衡。零孔慌系列的蜜粉因為控油力很強，所以也能當做乾洗髮粉來吸附頭皮油脂，讓瀏海隨時保持蓬鬆感；另外也可以輕拍在唇部進行定妝，讓唇彩更持久，是多功效的控油蜜粉！

零孔慌持久控油蜜粉是透明粉末，重複疊擦也不會有厚重感，還可以增加肌膚的明亮度。（圖／品牌提供）

零孔慌持久控油蜜粉餅是礦物性粉末，有效吸附臉部多餘油脂，協助肌膚達到油水平衡。（圖／品牌提供）

▍活動

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★獎品內容 ｜ ETUDE零孔慌妝前修飾凝露*1

★公佈時間 ｜ 2020/8/20

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