夜間深層滋養面膜為Aesop臉部肌膚調理+系列的最新成員。富含多種維他命成分：B、C、E、F，可以豐盈滋潤肌膚，提供輕盈的凝霜質地感受，使肌膚感到柔軟、平衡與緊緻。

經過四年的精心研發，此產品將在2020年8月21日正式發售。Aesop首款為過夜設計的面膜，透過精選保濕成分：角叉菜酸鈉及鎖水磁石，提供肌膚立即且長效的滋潤效果，特殊的薄膜技術，則將保養品成分完整覆蓋於臉上肌膚作用，同時也使水分不易流失。

品牌創新總監凱特．福布斯博士（Dr. Kate Forbes）表示：「夜間深層滋養面膜為肌膚出狀況時的理想產品。乾燥肌膚能獲得即時且長效的保濕，而富含維他命的配方能均衡膚色，一掃疲憊的樣貌。對尋求加強保濕及平衡功效的顧客而言，夜間深層滋養面膜能加入原有的保養程序中，為提升日常肌膚調理的首選。」

夜間深層滋養面膜含有多種高效維他命成分，提供肌膚立即且長效的滋潤效果。（圖／邱映慈攝影）

同時這也是Aesop第一款含有多種高效維他命成分的面膜，提供肌膚多種益處。維他命C磷酸酯鈉（維他命C）提供抗氧化功能，同時能均衡膚色；與生育酚（維他命E）一起作用，則幫助強健肌膚。菸鹼醯胺（維他命B3）及泛醇皆以其保濕和舒緩特性而聞名。亞麻油酸及亞麻酸（維生素F）則有助於強化肌膚屏障的完整性與彈力，並減輕乾燥不適。

夜間深層滋養面膜乾燥後會形成淺黃色的薄膜。（圖／邱映慈攝影）

使用方式很簡單，清潔、調理肌膚後，取一至兩枚五十元硬幣大小的量，將產品均勻塗抹於全臉及頸部。讓面膜停留在肌膚上過夜，隔日早晨再清潔臉部肌膚，以達到最佳效果。若當作急救型面膜使用，則請厚敷最少15分鐘後洗掉，進行後續保養流程，而當然，此面膜於臉上停留的時間越長，為肌膚帶來的保養效果則越好！