海瑞溫斯頓Harry Winston為即將來到的七夕情人節，精心為您的摯愛獻上Lily Cluster 18K玫瑰金系列珠寶、Winston Gate系列珠寶、HW Logo系列鑽石戒指、第五大道Avenue系列Lily Cluster 腕錶及Rosebud Heart頂級珠寶時計。男士腕錶以陽剛率性的獨特風格同時兼具卓越時計功能第五大道Avenue系列雙時區自動腕錶將橫跨時區的愛匯聚於腕間，時刻相伴。

海瑞溫斯頓 Lily Cluster玫瑰金鑽石戒耳環以90顆圓形明亮式切工鑽石及2顆馬眼型切工鑽石悉心鑲嵌於18K玫瑰金底座，透過頂級的鑲嵌工藝盡可能的減少玫瑰金底座的顯現，以鑽石最純粹的閃耀完美的襯托耳際優雅線條。

情人節首選「鑽石之王」海瑞溫斯頓 紅寶石時計見證浪漫時刻（圖／品牌提供）

Winston Gate系列珠寶鍊墜 、耳環、手鍊及戒指，皆以鉑金、18K黃金或18K玫瑰金刻畫出絕美環型花飾，花環上綴以10片精心雕刻的花瓣，珠寶中央鑲有1顆圓形明亮式切工主鑽，透過簡約俐落的設計蘊藏深厚動人的含意。

情人節首選「鑽石之王」海瑞溫斯頓 紅寶石時計見證浪漫時刻（圖／品牌提供）

海瑞溫斯頓HW Logo系列鑽石戒指以圓形明亮式切工鑽石鑲崁於經典的HW爪鑲鉑金底座，主鑽提供由0.50克拉到1.24克拉的多種選擇，1克拉以上主石提供極細微密釘鑽石鑲崁設計的戒台。除了代表著品牌Harry Winston的首字母縮寫，更代表著將Husband與Wife的承諾交匯於指間，見證這意義非凡的愛情儀式，也賦予HW鑽戒更為神聖、堅貞的意義。

情人節首選「鑽石之王」海瑞溫斯頓 紅寶石時計見證浪漫時刻（圖／品牌提供）

2020七夕情人節特別獻上全新紅寶石款式的Rosebud Heart頂級珠寶時計，以紅寶石打造的愛情邱比特之劍為時計描繪甜蜜的浪漫色彩。心形錶殼鑲嵌86顆圓形明亮式切工鑽石，賦予錶款浪漫情懷，更是象徵著愛的宣言。

情人節首選「鑽石之王」海瑞溫斯頓 紅寶石時計見證浪漫時刻（圖／品牌提供）