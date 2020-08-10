2020年世界正面臨諸多考驗及變動，繼今年三月推出象徵改變力量「CHANGE魔鬼氈系列」， PALLADIUM持續致力於「#UNIFORMOFTHEPEOPLE－為世界帶來正向改變」年度計畫，今夏打造最新「TOMORROW明日潮靴」。

鞋型以品牌PAMPA經典軍靴為原型，鞋身採用 100%天然純棉帆布和輪胎橡膠大底打造，鞋面則注入象徵新世代的電音元素，此外，鞋帶更別具設計巧思，印有品牌此次積極發聲的「TOMORROW IS BRIGHT」核心精神，並且在後跟鞋提織帶與鞋身，以高彩度配色大玩撞色標語設計，傳遞堅定的明日正能量。

電音元素碰撞高彩度鞋身 隱藏限定版「明日潮靴」上線（圖／品牌提供）

鞋身大膽採用四款高彩度撞色效果，包含有力量黑、自由白、陽光黃、熱力紅，更同步釋出隱藏限定版，將經典鞋型PAMPA與潮靴PALLAKIX鞋型導入TOMORROW創新元素，以個性四色的可撕粘魔鬼氈鞋提織帶設計，大膽玩出潮酷態度。

電音元素碰撞高彩度鞋身 隱藏限定版「明日潮靴」上線（圖／品牌提供）