張嘉倪是大陸新生代演員，因為出演《延禧攻略》而在台灣打開知名度。他曾分享自己在產後一周內就瘦了4公斤，靠的就是最愛的「泡腳」，但泡腳絕對不是隨便泡就有用，來看看他分享的泡腳重點，讓你泡出纖細身材！

張嘉倪曾在綜藝節目中表示泡腳真的可以瘦身，但一定要用對方法。一般人用的泡腳桶都只到腳踝，張嘉倪認為那種水量太少而無法讓水溫長時間維持，只要泡一下子水就涼了，而且泡腳過程也無法達到滿頭大汗、渾身衣服濕透的那種感覺。張嘉倪分享自己使用的泡腳桶會高到膝蓋，讓整個小腿都能進到桶裡，才能達到較的泡腳效果。

在 Instagram 查看這則貼文 嗨這裡是快樂專賣店🎅❤️（@_novelgirl0105_）分享的貼文 於 PST 2019 年 12月 月 26 日 上午 2:43 張貼

張嘉倪另外分享如果想要讓泡腳效果更好，他會在熱水中加入中藥包，內容物包含薑、枸杞、黨參、艾草等中藥材，水溫在自己能忍受的範圍內盡量熱一點，泡到全身出汗，對於改善代謝、除水腫都有效果，用這個方法也讓張嘉倪產後不到一周瘦了4公斤，讓節目中的女星都非常羨慕。