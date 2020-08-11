水谷雅子在節目中被票選為日本第一的凍齡美魔女，1968年出生的他，今年已經52歲，但從外表看起來卻像30歲左右般充滿年輕光彩。水谷雅子表示持之以恆是凍齡的必要條件，每天持續護膚保養、補充營養的食物，再加上適度運動，才是凍齡的終極之路。他堅持數十年如一日的不懈怠保養，才能達到凍齡的成果。以下是他的保養方法，堅持下去或許也能跟他一樣成功抗老！

▍1.身體去角質和保溼

水谷雅子每周會做1至2次的身體去角質，在清洗身體後使用磨砂膏去除老廢角質，讓身體肌膚變得柔軟，後續再使用身體保溼的乳液來保溼，他強調要預防肌膚老化的基礎就是做好保溼。

▍2.使用面膜的秘訣

水谷雅子日常敷片狀面膜的時候，會另外在外部罩一層矽膠面膜，讓保溼效果更明顯；另外他特別提醒敷面膜一定要細心的把面膜調整得很服貼於臉部，尤其眼周一定要仔細敷好，因為眼周是特別容易乾燥的區域，一定要特別照顧。水谷雅子會利用做家事的時候敷面膜，因此美容也不會佔用太多時間。

▍3.持續做臉部刮痧

水谷雅子每周會用1～2次塗抹式的深層清潔面膜，使用面膜後接著用精油塗抹全臉，再用刮痧板按摩1～2分鐘，有助於預防黑斑和皺紋。刮痧部位包含額頭、眼周、鼻子、耳朵、臉部輪廓線、脖子、鎖骨等，都要仔細刮過，切記精油使用量不能省，以避免刮痧過程中過度拉扯肌膚造成小細紋。

▍4.美容飲食

水谷雅子覺得外部護膚很重要，飲食更加重要，才能由內而外的抗老。他特別推薦香蕉、蘋果、柳橙、小松菜等蔬果，香蕉的營養有助於美肌，也能整腸並改善腸內環境；蘋果不但有美白效果，腿部容易浮腫的女生也可以多吃；柳橙不但有助於美白，也能促進膠原蛋白生成，含有鉀也有消除身體浮腫的效果；小松菜有美肌、防止肥胖、提高免疫力等作用，市面上的青汁大部分都含有小松菜。多多攝取有營養的食物，更能夠讓保養事半功倍。