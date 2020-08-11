南韓饒舌女歌手Jessi，近日為了宣傳新歌《NUNU NANA》找來了Rain、劉在錫、Henry等明星好友們與她一同熱舞製造話題。這兩日好姊妹Tiffany也在限時動態上幫她宣傳，兩人火辣的穿搭再次引起網友的目光。

從美國回來的Jessi，擁有歐美女星般的葫蘆型好身材，讓她不僅造型前衛、大膽，性格也十分豪邁做自己，先前還曾在節目中大方承認「胸部是假的」，令網友們看傻了眼卻也被她自然的個性成功圈粉。7/30發行新單曲《NUNU NANA》的Jessi，在MV中大膽秀出前凸後翹的火辣身材，還找來「國民妖精」李孝利跨刀合作，之後她們將與嚴正化、華莎組成4人女子團體「退貨遠征隊」備受粉絲們期待。

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另外，Jessi近日找來與她超過10年交情的Tiffany Young(蒂芬妮)一同為新歌宣傳，只見兩人穿著火辣的穿搭跟著音樂熱舞，穿著平口低胸上衣的Tiffany小露性感秀出深溝，Jessi則疑似上衣太短頻頻露出黑色蕾絲內衣，令網友們看得直噴鼻血。