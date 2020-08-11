THREE邀請曾為陳語安、魏蔓等明星藝人打造妝容的彩妝老師張睿(Ray)，以2020流行的土磚紅、牛油果綠的色系，示範「赤茶妝」和「輕塩妝」，來看看今年秋冬怎樣的妝容最時髦吧！

THREE秋冬彩妝即將於8/19台日同步發售，其中最讓張睿老師驚艷的就是本次的秋冬新眼盤，主打色「01 POSITIVE PRINCESS」是沉穩從容印象的紅栗暖棕，打造出不落俗套的紅色系「赤茶妝」。另外從去年到今年討論度居高不下的牛油果綠，也被收入本次THREE的秋冬眼盤「02 WONDERFUL WORLD」之中，看似不好駕馭的綠色，畫起來卻是質感滿分的「輕塩妝」，讓今年秋冬眼妝有了暖色系以外的新選擇。

左圖是用THREE秋冬眼盤「01 POSITIVE PRINCESS」打造的「赤茶妝」，右圖是使用「02 WONDERFUL WORLD」打造的「輕塩妝」。（圖／邱映慈攝影）

本次秋冬彩妝的唇膏方面，霧光和輕潤光唇膏都各推3款新色，我型謎霧光唇膏的「10 INNER CITY」是歡快熱情的奶霜紅栗，薄塗厚塗有不同的效果，讓今年秋冬唇妝綻放內在全新獨特魅力。我色輕潤光唇膏最值得收的是「11 FEELING FREEDOM」，是不挑膚色、百搭的粉嫩蜜桃色，從夏天擦到冬天都可以，水潤光澤輕輕滑過雙唇，打造穿透雙唇般自然的色澤，實現立體飽滿的水嫩美唇。

MODEL示範我型謎霧光唇膏「10 INNER CITY」。（圖／邱映慈攝影）