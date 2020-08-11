知名韓國女演員金裕貞的底妝到了炎熱的夏季依然持久無瑕，原來講究妝感完美的韓妞都非常注重底妝續航力，無論是光澤型底妝、霧面底妝都要一樣持久不脫妝！

金裕貞最近為LANEIGE蘭芝氣墊粉餅新品拍了一系列的形象照，他手中看起來超像airpods的小巧方圓狀物體不是什麼3C新品，而是這次的氣墊新品，也是他近期底妝愛用品。蘭芝推出超吸睛全新力作「我型我塑霧感/光感氣墊」，無論外觀或妝效都全面升級，馬卡龍色系搭配具有3C未來感的超美外盒，在韓國未上市就引起熱烈討論，更一舉改善以往氣墊易脫妝、不持久、易暗沈的問題，主打控油耐汗的我型我塑霧感氣墊，擁有無懼炎熱天氣的完美持妝力，重複補妝依舊服貼不結塊；而超保濕的我型我塑光感氣墊，則能讓妝感持續整天透亮不暗沉，提升底妝續航力，革命性完美氣墊就此誕生！

金裕貞使用「光感寶寶粉」打造光澤底妝。（圖／品牌提供）

新品我型我塑霧感氣墊又稱為「霧感小薄荷」，專為東南亞濕熱氣候研發的「全效耐汗不脫妝科技」具有強效耐汗功能，在高溫悶熱的環境下一樣不脫妝、不暗沉，即使是防疫時期戴口罩也不影響妝效，拿下後妝容一樣完美不打折，就連講手機螢幕也不易沾染粉痕。品牌甚至請MODEL使用這款氣墊再去做桑拿，沒想到經過高溫高濕的桑拿底妝依然牢牢的黏在皮膚上，也沒有暗沉的情況，持久力真的太適合現在台灣的天氣！

我型我塑光感氣墊又稱為「光感寶寶粉」，添加了鑽石、珍珠智慧比例粉末，就像肌膚內建的反光鏡， 妝效自然透亮不死白，閃耀鑽石光芒，更一舉改善氣墊到了下午妝感容易暗沉的問題，此外，還添加了保濕、亮白成分，讓肌膚不只妝白，更能持續透出水嫩明亮感。