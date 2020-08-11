韓國女星泫雅（Kim Hyun-a）以傲人身材及前衛形象聞名，不僅皮膚白皙、五官精緻，凹凸有致的身材更讓她受封「性感小野馬」。近日，泫雅無預警在IG上曝光新歌的MV片段，在這段未曾公開的影片中，她大膽將泳衣外穿，讓火辣的三角地帶全曝光，影片一曝光立刻登上韓國熱搜，短短時間更吸引超過300萬多人觀看。

在近期曝光的性感美照及影片中，泫雅以撩人效果滿分的白色鏤空泳裝搭配牛仔長褲，片段中的她更大秀性感氣場，展示出多個火辣舞蹈動作令粉絲興奮不已，不只撫胸摸腰，更使出電臀狂扭，讓人看了臉紅心跳，只能說泫雅似乎沒有不敢嘗試的造型，連泳衣外穿都能完美駕馭，每每出場的辣度都讓人看了瞠目結舌，讓網友們看了大噴鼻血。

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一直都很敢穿的泫雅，更以中空背心配上迷你裙的清涼造型登場，讓粉絲們看了直呼：「好期待姐姐的新歌」 、「泫雅又要帶領風潮了」、「好喜歡」、「以後都要這樣穿」、「連體衣太辣」等。

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