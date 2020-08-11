南韓女星李聖經以《舉重妖精金福珠》、《浪漫醫生金師傅2》等戱爆紅後，她所主演的長篇電視劇《結過一次了》也大受好評，人氣再度攀升。近日，她在IG上曬出去年5月前往美國工作的短片，隨著音樂搖頭晃腦的她也意外秀出好身材吸引超過329萬人觀看。

李聖經過去曾以甜美臉蛋、175cm高挑身材以模特兒的身份在伸展台上發光發熱，轉戰演藝圈後再憑著自然的演技成功轉型並獲得好評，之前還曾為了拍攝電視劇《女王之花》特別來台，騎著摩托車穿梭在高雄的大街小巷，讓她圈入大票台灣粉絲。

在 Instagram 查看這則貼文 이성경（@heybiblee）分享的貼文 於 PDT 2019 年 8月 月 14 日 下午 9:43 張貼

而時常透過IG與粉絲們互動的她，日前曬出去年5月前往美國LA拍攝廣告時的側拍短片，只見她穿著紅色西裝蹲在白色檯子上等待工作人員佈景，她聽到音樂時竟俏皮的跟著音樂擺動，內搭的深V上衣令深溝美胸若隱若現，網友看了紛紛留言「媽媽說衣服要穿好」、「不能這麼頑皮」、「姐姐實在太可愛了」。