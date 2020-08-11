開架美妝品牌Za在2020年8月為銷售No.1的經典眉彩系列換上新包裝，包含熱銷紀錄保持王「旋轉眉筆」、結合眉筆與眉粉棒的「3D塑型兩用眉筆」、一盤多效的修顏級「3D立體持色眉彩盤」皆同步新裝上市，以全新粉嫩面貌登場。

新包裝採用Za全新品牌色的裸粉色系。（圖／邱映慈攝影）

新包裝採用Za全新品牌色的裸粉色系，搭配令人耳目一新、如質感文具般精緻設計，讓人想通通收藏，為彩妝日常點綴更多小樂趣！開架熱銷Za「旋轉眉筆」，不但是開架通路年度彩妝熱賣Top10、更是回購率100%的經典暢銷品，旋轉式免削眉筆搭配眉刷便利設計，輕輕一轉就能使用，細圓頭筆芯能輕鬆勾勒細緻毛流，筆觸滑順顯色，再用眉刷梳整，使眉色、眉流更自然，持久不掉妝，絕對是此生必備的高CP值眉筆。

Za「旋轉眉筆」手部試色和妝效。（圖／邱映慈攝影、品牌提供）

網友好評不斷Za「3D塑型兩用眉筆」，特殊斜寬面筆芯能平穩描繪眉型，尖端勾勒自然毛流不結塊，即使是手殘人也能快速上手。搭配另一端眉粉棒做暈染及間隙補色，持色效果可畫完眉即定型，不怕眉毛失蹤。擁有亞洲黑髮專用色GY951，從此不再擔心眉色有斷層，畫出更精緻、完美眉型。

Za「3D塑型兩用眉筆」手部試色和妝效。（圖／邱映慈攝影、品牌提供）

講究快速上妝的懶人效率首選Za「3D立體持色眉彩盤」，漸層3色設計可畫出妝感柔和的漸層自然眉還可作為鼻影、修容、打亮使用，上妝&補妝一盤搞定超方便。搭配內附訂製眉刷，滑順上色不結塊，打造立體眉眼。

Za「3D立體持色眉彩盤」妝效圖。（圖／邱映慈攝影、品牌提供）

▍活動

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★獎品內容 ｜ 抽出3名粉絲，每人可獲得Za眉彩系列新品*1，不挑款隨機寄出

★公佈時間 ｜ 2020/8/20

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