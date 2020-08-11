現代人重視居家生活環境，除了在設計風格上的個人巧思，家中的照明體驗與燈光品質也愈來愈受到關注，讓燈光重塑居家風格美學的想像，增添更多打造個人化居家環境的樂趣。Philips Hue在今年就推出一系列燈具新品，除了是家中氣氛神器之外，也很適合喜歡攝影的人使用！

「Philips Hue with Bluetooth」系列新品完整陣容包含：LED 彩色燈泡、LED 彩色燈帶、Philips Hue Go可攜式情境燈，多元燈具滿足不同情境需求，自由創造出個人專屬風格照明。新品升級搭載最新藍牙5.0模組，讓控制範圍更遼闊，將連線操作流程簡單化，不需加購橋接器和連線WiFi，即可藍牙連接控制10組Philips Hue燈具超方便！

「Philips Hue with Bluetooth」系列新品內建5大情境30多種精選場景。（圖／品牌提供）

「Philips Hue with Bluetooth」系列新品內建5大情境30多種精選場景，並可設定日常作息喚醒、睡眠、計時器功能，運用人本照明4種專業光配方，早晨以貼近陽光的暖光輕柔喚醒，夜晚以鵝黃光線輕柔培養舒眠情緒，讓光成為日常中不可或缺的要角。

這系列燈具新品除了能營造家中氣氛，也很適合喜愛攝影的人玩出不同的燈光風格。生活風格玩家Charles非常推薦居家風格玩家或攝影初學者入手Hue系列商品，尤其是Hue Go可攜式情境燈，最容易練習於掌控燈光及創造情境；攝影高階玩家則當作智慧燈具自由運用，拍攝出格外有溫度的生活紀錄。

生活風格玩家「Charles 不只是個攝影大叔」運用Philips Hue拍攝出各種溫度的照片故事。（圖／品牌提供）

▍活動

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★抽獎活動參加方式：

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2. 於FB貼文留言處呼叫 ＠3個朋友一起來看Philips Hue推出燈具新品，改變居家光線就能拍出濾鏡般的風格美照！

★獎品內容 ｜ 限量燈具造型悠遊卡*1，不挑款隨機寄出

★公佈時間 ｜ 2020/8/20

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