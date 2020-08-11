「LifeWear的藝術與科學」UNIQLO 8月推出「童年偶像系UT」，集結人們的兒時動漫與卡通角色，喚醒當年勇敢的自己！首推「Disney Princess Songs UT」，《小美人魚》、《魔髮奇緣》、《美女與野獸》、《阿拉丁》印上UT，穿上身彷彿聽到公主在你耳邊唱歌，為你加油打氣；「SANRIO CHARACTERS UT」童裝系列，凱蒂貓與人氣冠軍大耳狗穿上80年代復古運動服，與孩子動起來；「MAGIC FOR ALL UT」米奇米妮換上度假風服飾，穿去旅行為暑假畫下完美句點。

UNIQLO「童年偶像系UT」迪士尼公主、三麗鷗、米奇米妮、DC英雄必收藏（圖／品牌提供）

月底更有首次與華納兄弟的重磅聯名「Basquiat x Warner Bros. UT」，街頭藝術家Jean-Michel Basquiat重新詮釋DC英雄與兔寶寶角色，本次圖騰出自於80年代傳奇藝術家Basquiat充滿張力的街頭藝術塗鴉，展現每人心目中童年對夢想的憧憬。除了T恤外，9月更推出休閒連帽上衣，喜歡藝術與英雄的你必收藏！最後漫畫版鬼滅之刃UT將於8/17上市，喜愛鬼滅之刃的粉絲們記得設定好鬧鐘、手刀搶起！

UNIQLO「童年偶像系UT」迪士尼公主、三麗鷗、米奇米妮、DC英雄必收藏（圖／品牌提供）