FENDI 在2020年早秋系列中，將品牌設計中著名對二元性的癡迷又向上提升了一個層次。超輕灰色法蘭絨是2020早秋系列的重點布料之一，使用這款布料製作出的男裝風格超大西裝外套，可以搭配白色荷葉邊薄紗洋裝，又與可愛的小荷葉邊迷你裙連身洋裝相得益彰。

鋪棉、絎縫和毛絨表面等細節呈現出2020早秋系列整體的舒適感和柔軟感，為奢華感十足的設計增添絕佳手感。鋪棉長洋裝的滾邊裝飾勾勒出小棉襖的輪廓，搭配1970年代風格的前扣中長裙，露出可隨顧客喜好訂製的金屬光澤標籤，也為外套內襯加上裝飾。

FENDI 2020早秋系列打造雋永精緻的Belle de Jour白日美人（圖／品牌提供）

在本季系列中運用精緻的經平針技巧，製作極為輕盈又有著複雜精細色彩圖案的開襟長版外罩衫，呈現極致的輕盈感，同時將丹寧布、絎縫絲絨及麂皮各種質料，以同色系色塊的方式混搭在剪羊毛拉鍊襯衫和夾克上。華麗的細格紋布也是這一季的重點，奶黃色、米色、灰色、藍色、酒紅色及黑色，這些獨一無二的配色讓這一季的服飾散發出雋永精緻的風格。

FENDI 2020早秋系列打造雋永精緻的Belle de Jour白日美人（圖／品牌提供）

在2020早秋系列中加入了極為實用的帆布和法蘭絨材質 FENDI ROMA Shopper 包款，以及1970年代斜背包風格的 FENDI ID 包款。這款精緻的皮革設計設有三個隔層，可容納各種日常用品，有著多種顏色組合，另有一個全新的經典 Baguette 金屬光澤包扣的弧型包身款式。

FENDI 2020早秋系列打造雋永精緻的Belle de Jour白日美人（圖／品牌提供）

皮革肩帶加上了金屬光澤的標籤，可以根據顧客喜好加入浮雕姓名縮寫字母。本季獨特的柔軟感也在包款系列中搶盡風頭，FENDI 招牌的 Baguette 及 Peekaboo 兩個包款也推出使用毛絨鋪棉皮革製成的浮凸交織及格紋款式。結合了樂福鞋和露跟鞋輪廓的新款厚底鞋，也能見到散發出永恆感的 Baguette 繫扣，優雅感十足的靴子則是有著雕塑般的厚鞋跟。