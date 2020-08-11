遠東SOGO台北店25日前展開秋季化妝品節，獨家首賣Dior、CLARINS、NARS 16個品牌新品，9月1日起則首度引進日本頂級專櫃品牌「est」。25日前Beauty Club會員持HAPPY GO卡單卡扣300點換200元化妝品購物金；復興館B1化妝品區（含香氛）持HAPPY GO卡單筆滿1萬元，含紙本三倍券3000元，送1000點。

SOGO復興館新品，CHANEL摩登COCO秘密時光香水，50ml、3380元。（SOGO提供）

繼首波限量推出的倩碧小花腮紅 x 韓國人氣KAKAO FRIENDS聯名新品、獨家首賣的Dior超級夢幻美肌萃，與新品CHANEL摩登COCO秘密時光香水後，忠孝館15日首賣CLARINS彈潤植萃美脣釉、2020限量款NARS熾熱盛夏眼彩腮紅盤；9月起「est」首度登台，開幕當天消費者穿任何橙紅色配件靠櫃諮詢，可兌換價值1000元的「精靈水」透潤保溼化妝水30ml+透潤保溼面膜，限量100名。

SOGO忠孝館獨家est嬡色循環肌燦入門組，煥活精華液（正貨）+古珀調理精華液（潤澤）20g，價值4656元、優惠價3880元。（SOGO提供）

25日前持HAPPY GO卡於復興館B1化妝品區（含香氛），單日單櫃消費滿5000元，可兌換B1化妝品區200元抵用券，滿1萬元可兌換2張，以此類推，限量1000張。

SOGO忠孝館15日首賣，CLARINS彈潤植萃美脣釉，全8色，每支7ml、850元，限量60組。（SOGO提供）

此外，25日前持6大指定銀行信用卡消費滿6000元起，最高回饋SOGO禮券3700元，其中5大指定銀行單筆滿10萬再加碼送SOGO禮券1000元；8月17日至9月13日持JCB實體卡單筆刷滿3000元，可兌換100元SOGO電子商品券，消費滿額還可兌換各門檻好禮如台鹽生技-黃金香檬嫩白美容皂50g、日本獅王-香氛柔軟濃縮洗衣精900g等。