香奈兒品牌好友林依晨分享夜間保養心法， 穿著2019／20 巴黎-康朋街31號工坊系列香奈兒紫色紮染斜紋軟呢外套、金屬雙C logo耳環。（香奈兒提供）

香奈兒3.5-DA醇萃拉提微導晚霜50ml，5510元。（香奈兒提供）

精品保養香奈兒找來品牌好友林依晨分享保養心法，剪掉長髮剩下俐落短髮的她，展現久違的俏麗感，她笑說，現在老公的頭髮可能比她還長，至於每晚的私密保養，她說，夜晚就是她的私人時間，會在睡前1個小時放空、泡澡，享受獨處的「Me Time」。

女星林依晨說，自己沒有失眠問題，但很多夢，夢境是彩色的，而且醒來後記得很清楚，她的好眠神器就是眼罩、耳塞，還有口罩，全面配備做好做滿，她的夜間保養會注重放鬆，注重質地也注重香氣，會選擇自然宜人的味道。

天氣炎熱時，她的妝容不會過於厚重，只會薄擦保養再加上淡妝，晚上吹冷氣特別乾冷，夜間是最佳的保養修復時間，她的保養用量會比白天用得多，「3.5-DA醇萃拉提微導晚霜」則是她目前的心頭好。

「3.5-DA醇萃拉提微導晚霜」訴求縮時保養，採用 94％ 天然成分，蘊含經典原料「草本紫花苜蓿」萃取，並添嶄新修護成份「夜間微導活性複合物」，可以搭配「香奈兒 3.5-DA 醇萃拉提微導晚霜」、「香奈兒 3.5-DA 醇萃緊緻亮眼霜」一起使用。

被問及怕不怕老？林依晨說，亞洲人普遍都恐老、仇老，但如果70歲看起來像18歲不是很驚人嗎？她覺得只要保持在這個年齡最好的狀態就很好，不要讓自己陷入「老」的迷思，每個年紀都有其迷人的地方。