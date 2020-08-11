AFC華舞膠原蛋白飲，每盒10瓶原價1780元。。（AFC提供）

西班牙名廚丹尼爾將AFC華舞膠原蛋白飲入菜。（AFC提供）

日本頂級藥廠AFC推出「AFC華舞．膠原蛋白飲」，訴求以喝作為保養對策。「AFC華舞．膠原蛋白飲」由日本頂級藥廠AFC集團旗下子公司「華舞HANAMAI」製造，與「台灣宇勝生物科技」合作研發，在日本、台灣和新加坡獨家代理販售。

「華舞HANAMAI」是全日本最大膠原蛋白製造廠，提供大量高品質膠原蛋白原料；日本AFC 開發部部長－菊池 洋博士表示：「膠原蛋白是維持美麗非常重要的關鍵，但他在20歲之後卻會隨著年齡增長逐漸流失，這也是為甚麼我們需要即早增加攝取。且必須要特別注意自己平時的飲食及由內而外的保養習慣。」

「AFC華舞．膠原蛋白飲」採用水蜜桃和西印度櫻桃風味，無腥味，創造優異的品飲體驗，還可以作成調飲、入菜。日本AFC集團與台灣宇勝生物科技此次也邀請人氣餐廳「隱丹廚」名廚丹尼爾．南格里拉．伯西諾（Daniel Negreira Bercero）設計多款膠原蛋白料理，如：美妍拉提膠原蛋白風味西瓜薄片等，並在「AFC台灣官方網站」公開食譜，頂級膠原蛋⽩飲加上⽶其林主廚操刀，話題十足。