感情裡最怕出現第三者，但出軌雖可怕，比出軌更可怕的是什麼？當然是被戴了綠帽子但是卻什麼都不知道！今天來看看十二星座中哪幾個星座出軌技術高超，很難被另一半察覺呢？

▍1.當巨蟹座出軌：楚楚可憐型

在處理感情問題上，巨蟹座可以說是時間管理大師了。可以做到一心多用，跟多人保持曖昧關係。一般巨蟹座出軌你是感覺不到的，因為一旦做了虧心事，他們自己會先愧疚，對你更體貼，噓寒問暖或者送你小禮物。當然，如果你比較敏感，察覺到哪裡不對勁。巨蟹座會反將一軍，一副心情不好、柔弱無辜的樣子。讓你自我懷疑「是不是自己多想了？」哪怕露出馬腳，他也會告訴你「我也不想，但這是長輩安排的，要我去相親。我其實壓力很大，你知道的，我心裡只有你。」聽到這裡，你反而有點慌，覺得自己太不體諒他了，然後對他越來越好......

▍2.當金牛座出軌：不動聲色型

金牛座一般不出軌，一出軌你根本發現不了。他們是典型的悶聲出軌型，既不會突然變冷淡也不會跟你發生爭執，而是一切如常，平靜的可怕。但是他們一個人獨處的時間會慢慢多起來。比如今天要加班，明天約了客戶談生意，而且還有模有樣的，完全沒有心虛的感覺。另外，如果某段時間金牛座的消費支出突然變多了，也需要小心，可能是花在別人身上了。金牛座不喜歡麻煩，出軌大多是圖一時爽快，最後還是會乖乖回到你身邊。但通常是，你還沒發現，他已經吃完擦乾淨嘴巴，好像什麼都沒發生過一樣。

▍3.當雙子座出軌：滴水不漏型

雙子座的心思很縝密，尤其是需要偷偷摸摸的事情，他們處理起來一向很到位。傳完訊息就順手就把聊天記錄刪掉，進家門以前先檢查看看自己衣服上有沒有頭髮絲之類的「物證」。道行高一點的，甚至會為了出軌特意準備兩個手機。雙子座如果出軌，他們會突然注重起自己的穿著打扮來，也會突然開始挑你的毛病，甚至拿你跟別人做比較。就算你懷疑他出軌，他也一定會反問「現在我們之間連這點信任都沒有了嗎？」被嗆的啞口無言只好偷偷翻他手機，結果什麼證據也找不到，可以說是真的很無奈了。

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