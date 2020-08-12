南韓38歲知名女星全智賢，過去曾以電影《我的野蠻女友》及韓劇《來自星星的你》、《藍色海洋的傳說》等戯紅遍全亞洲。近日她接下國際知名服飾品牌代言人，在網路上率先釋出秋冬形象照，難得畫上鮮艷紅唇的她再度電暈一票粉絲。

全智賢距離上一部電視劇《藍色海洋的傳說》後，已有4年未推出新作品，幾乎將重心轉往家庭及慈善事業令粉絲們十分思念，直到今年才在Netflix製作的《屍戰朝鮮》(第二季)最後一幕中短暫現身10秒，卻也成功製造話題，經紀公司順勢宣布她將以《屍戰朝鮮》的前傳及《智異山》強勢回歸電視圈，讓網友忍不住暴動。

在 Instagram 查看這則貼文 ♥️라라언니마켓♥️ 아기옷, 여성복（@lalaunnimarket）分享的貼文 於 PDT 2020 年 3月 月 17 日 下午 6:16 張貼

而今年成功接下英國品牌「Alexander McQueen」韓國區代言人的她，在近期公開了4日到訪專賣店的美照，只見她穿上品牌2020年秋冬新品，一身深藍色的V領連身洋裝秀出香肩與黑影深溝，搭配俐落的ALL BACK髮型與紅唇，再現女王氣勢，網友看了也紛紛大讚「姊姊美慘了」、「這眼神會殺人」、「愛死這紅唇」。