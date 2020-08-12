藝人吳怡霈去年和交往6年的日籍男友分手，將生活重心全力攻往事業，她近日參加《天之驕女》開播記者會，白色鏤空外套裡面僅穿黑色內衣，優雅又有女人味的打扮令網友眼睛一亮。

吳怡霈日前出席《天之驕女》的開播記者會，「看了前導片就感動的雞皮疙瘩，馮凱導演凱哥真的太會處理細膩的情感，期待連體嬰雙胞胎仁芯仁美的故事發展。」當天，她綁著低馬尾，臉上化著細緻妝容，身穿一件白色的鏤空外套，內裡搭配黑色細肩帶胸衣，透膚的設計露出深溝和北半球，黑色及膝窄裙中和掉過多的性感，打造出氣質又女人味的穿搭，讓網友不禁狂讚：「美麗不失性感」、「這個氣場太強大」、「哇！妳真的是太正了」。

吳怡霈最近忙於排練《我們與惡的距離》劇場版，她飾演律師妻子丁美媚，透露整排時，穿上角色的服裝格外有感，「什麼是最深沉的無奈？就是明明愛著這個人，卻什麼也改變不了，這是丁美媚的最大感觸」。