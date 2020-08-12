南韓人氣女團(G)I-DLE於8/3發行全新單曲《DUMDi DUMDi》，輕快的曲風受到廣大粉絲的喜愛，推出短短幾天便登上音樂下載排行榜，MV也一舉突破5000萬人次觀賞。而近日登上各大節目宣傳的她們，成員徐穗珍(서수진)火辣的穿搭與舞姿再度引發網友討論。

在團隊中擔任舞蹈擔當的22歲成員穗珍，長相甜美、個性隨和在團隊中經常以姊姊之姿照顧來自台灣及大陸的成員舒華與雨琦，在直播時便能見證她們得好感情，也因此圈入一票粉絲喜愛。但自從她在綜藝節目《QUEENDOM》中以火辣的舞姿大跳知名歌曲《Senorita》後，人氣瞬間爆棚，也讓(G)I-DLE知名度竄升。

在 Instagram 查看這則貼文 (G)I-DLE (여자)아이들（@official_g_i_dle）分享的貼文 於 PDT 2020 年 8月 月 5 日 下午 10:53 張貼

8/3發行全新單曲《DUMDi DUMDi》，近日積極登上各大音樂節目宣傳，在9日的節目《SBS KPOP》中，穗珍以一件低胸深V洋裝亮麗出場，性感的舞姿加上嫵媚的肢體動作，讓她好身材全都露引起大家的關注。