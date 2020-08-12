英國頂級奢華保養111SKIN，廣受好萊塢明星、國際超模、社群名流等多位名人洗版狂推；最具話題的人氣明星面膜，更是一上市就風靡橫掃各大國際時裝週後台、Victoria’s Secret維密大秀。

2020年111SKIN重磅推出全新極光藍面膜「極光激能藍面膜」、24K天使眼膜「星旅光效天使眼膜」，為經典面膜家族再添話題生力軍！其中「極光激能藍面膜」，應用歐美巨星風靡的「CRYO極光冷療科技」原理，速效激活鬆弛、緊塑輪廓改善浮腫，宛如用敷的極光冷凍艙，一敷秒現緊緻小V臉；24K天使眼膜「星旅光效天使眼膜」，精準修護暗沉蠟黃、細紋乾燥等眼周問題，極效煥發嫩亮透光的明眸雙眼！

極光激能藍面膜結合創新「CRYO冷療科技」原理及「四胜肽」，幫助促進肌膚細胞循環、膠原蛋白合成，有效消除水腫、緊緻拉提，維持肌膚Q、彈、嫩！（圖／邱映慈攝影）

星旅光效天使眼膜淬煉高濃度「24K黃金精粹」，能均勻亮白膚色、深入活化修護，為肌膚全日聚光、嫩亮透光。（圖／邱映慈攝影）

為歡慶全新面膜上市，111SKIN特別祭出免費預約體驗活動，即日起至8/31(一)，至111SKIN官方粉絲團活動頁面，填寫線上預約訊息，憑簡訊前往專櫃，即可免費體驗超膜同款愛用24K天使眼膜「星旅光效天使眼膜」，速效感受巨星般亮眼光芒；還可兌換經典爆賣NO.1嫩皮霸主雷達紫瓶「NAC Y² 逆時空啟動精華1.5ml」、宇宙級抗老修護神器雷達晚霜「NAC Y² 逆時空啟動晚霜2ml」、口碑有感無痕亮眼必備雷達小紫眼「NAC Y² 逆時空啟動亮眼精華1ml」，快快去體驗發光亮眼奇蹟，再創嫩皮逆齡巔峰！