有化妝習慣的油田女孩，卸妝時想用質地清爽的卸妝水，卻因為卸除效果不夠力得反覆多擦幾次，改用卸妝油，又得擔心黏膩爆痘危機。

NARUKO全新研發的「茶樹速淨搖搖卸妝水」，是款可破解油痘肌卸妝選擇障礙的「油+水」雙層淨膚水，以「油滴2：水露8」特調配方比例，賦予高卸除力、高清爽度兼具的舒適使用感受，並在油滴層加入高效瞬潔卸妝油系統，與水露層搖勻融合後即可快速溶解彩妝油污，且質地溫和不薰眼，輕鬆將頑固殘留的睫毛膏、眼線及唇膏等妝彩通通打包清空。

茶樹速淨搖搖卸妝水是油2：水8的雙層狀態。（圖／品牌提供）

並添加茶樹精油、Betapur TM 智利野薄荷萃取及金縷梅萃取，同步淨化舒撫肌膚，平衡油脂分泌及安定躁動肌緒，為肌膚帶入充沛的舒緩、亮白、潤澤3效靚膚修護能量。因為疫情戴口罩而不想化妝、只擦防曬的懶癌美眉，也可在洗臉前使用，出清油脂髒污，遠離惱人口罩痘，還你超清新、零負擔的極淨素顏！

▍活動

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★獎品內容 ｜ NARUKO茶樹速淨搖搖卸妝水*1

★公佈時間 ｜ 2020/8/20

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