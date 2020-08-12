毛孔緊緻儼然成為好肌膚的標配，但隨著氣溫日漸高升，皮脂腺分泌也隨之上升，增加肌膚出油量，產生粉刺、毛孔粗大等問題，因此，ETUDE推出全新緊囊妙劑PLUS系列來拯救粗毛孔，夏天也能擁有細緻光滑的肌膚！

全新緊囊妙劑PLUS系列添加核心成分薄荷醋精萃專利™調理毛孔的油水平衡，以及添加兩款新成分，利用銀杏葉萃取物來降低灰塵對肌膚健康影響、薄荷葉萃取物增加毛孔的控油力。天天用，維持肌膚的健康力。

第一步，使用緊囊妙劑PLUS~新淨化深層泡泡潔顏乳，添加極細微顆粒，搭配綿密泡沫，溫柔輕推肌膚的同時也能透過細微顆粒帶走角質髒污；接續使用緊囊妙劑PLUS~新淨化毛孔調理液，相較前一代，主成分薄荷醋精萃專利™變成兩倍濃度，針對毛孔的殘妝與環境中的粉塵進行二次清潔，調整肌膚pH值，讓毛孔深呼吸！最後搭配緊囊妙劑PLUS~新淨化保濕調理霜，添加完整主成分，無添加香料的高含水質地，一抹迅速為肌膚補水，調理肌膚回到弱酸性pH值，緊緻毛孔平滑毛孔，打造輕柔皮膚觸感。

▍活動

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★獎品內容 ｜ ETUDE緊囊妙劑PLUS~新淨化毛孔調理液*1

★公佈時間 ｜ 2020/8/20

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