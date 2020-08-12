頂級保養Aesop獨創成膜技術 為夜晚肌膚溫柔修復 19:202020/08/12 中時 吳娮翎 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Aesop首款富含維他命保濕面膜的上市，以夜闌之力為主軸。（Aesop提供） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 Aesop 夜間深層滋養面膜 主視覺區映入眼簾的是月亮與植物區。（Aesop提供） 夜間深層滋養面膜為Aesop臉部肌膚調理＋系列的最新成員。（Aesop提供） Aesop夜間深層滋養面膜 60ml，3700元。（Aesop提供） 頂級保養Aesop首款富含維他命保濕面膜上市，針對夜晚的肌膚保養給予溫柔修復，夜間深層滋養面膜的獨特的成膜技術，將保養封存在肌膚上，一夜過後撕下薄膜，既環保又能達到面膜之效，省去紙面膜所帶來的環境影響。 夜間深層滋養面膜為Aesop臉部肌膚調理＋系列的最新成員，也是Aesop首款作為過夜使用或是急救型使用的乳狀面膜，更是維他命成分添加最多種的臉部產品，歷時4年研發， 60ml，3700元。 #面膜 #保養 #肌膚 #夜間 #技術 也許您會感興趣 推薦閱讀 頂級髮品 訴求油脂平衡清新感 04:102020/08/12 時尚消費 陸港觀盤－醫材類股為未來新亮點 04:102020/08/12 全球財經 驗船中心船舶液化天然氣燃料就緒準則 16:392020/08/12 財經 Toyota半自動駕駛技術升級 小改款Camry會自動超車 09:422020/08/12 汽車情報-主題企劃 「買拉回的人最勇敢」 技術分析達人揭最佳買股時機 00:022020/08/12 財經 張予曦曝10年黃肉底美白心得 連洗澡蓮蓬頭都講究 11:012020/08/12 美妝 狂挖台積電人才沒用 陸晶片巨頭砸錢搶2大咖下場曝光 18:152020/08/12 財經 頂級保養 經典配方、創新科技再升級 04:102020/08/12 時尚消費 法國浮動式太陽能技術 冠全球 04:102020/08/12 投資理財 小米10至尊紀念版正式發表 DxOMark成績力壓華為衝上第一 09:592020/08/12 科技 時尚熱門新聞 「刷盤正妹」比基尼超低胸 伸手夾出豐滿雙球 - 星光 - 時尚 林志玲婚後解放 「全透視長裙」辣露下半身 - 星光 - 時尚 安妮內衣「包不住南半球」辣轉鋼管三角地帶看光 - 星光 - 時尚 劉亦菲細肩吊帶蹦圓弧曲線 白皙美膚太邪惡 - 星光 - 時尚 電商一姐周品均 親手打造Wstyle辦公室 - 風格 - 樂時尚 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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