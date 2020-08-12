Aesop 夜間深層滋養面膜 主視覺區映入眼簾的是月亮與植物區。（Aesop提供）

夜間深層滋養面膜為Aesop臉部肌膚調理＋系列的最新成員。（Aesop提供）

Aesop夜間深層滋養面膜 60ml，3700元。（Aesop提供）

頂級保養Aesop首款富含維他命保濕面膜上市，針對夜晚的肌膚保養給予溫柔修復，夜間深層滋養面膜的獨特的成膜技術，將保養封存在肌膚上，一夜過後撕下薄膜，既環保又能達到面膜之效，省去紙面膜所帶來的環境影響。

夜間深層滋養面膜為Aesop臉部肌膚調理＋系列的最新成員，也是Aesop首款作為過夜使用或是急救型使用的乳狀面膜，更是維他命成分添加最多種的臉部產品，歷時4年研發， 60ml，3700元。