名媛李晶晶敷面膜 打造自己的療癒時光 19:202020/08/12 中時 吳娮翎 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Abysse 品牌創辦人 Claire 路永佳（左）時尚名媛 李晶晶（中）品牌創辦人 Tiffany 張沛瀅（右）。（Abysse 提供） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 Abysse 緊緻毛孔補水淨白面膜。（Abysse 提供） 台灣保養品牌Abysse業績較去年成長5％，業者表示，台灣消費者願意在面膜上的消費比想像中要來得高，2、3月全民瘋口罩，業績受到影響，但已在4、5月業績翻倍補齊業績，此外業者觀察，仰賴觀光客消費的面膜伴手禮面膜業績受到大幅影響，頂級市場則不受限。 名媛李晶晶從肌膚狀態來看根本看不出她快40歲，她說，幾年前用過Abysse黃金藻保濕逆齡多效面膜非常喜歡，出遊必帶，這次品牌針對毛孔設計的「緊緻毛孔補水淨白面膜」，她體驗後十分驚豔，因為敷Abysse面膜保養，已變成她最愛的療癒時光。 #面膜 #業績 #消費 #業者 #名媛 也許您會感興趣 推薦閱讀 頂級保養 經典配方、創新科技再升級 04:102020/08/12 時尚消費 頂級髮品 訴求油脂平衡清新感 04:102020/08/12 時尚消費 資金回籠 A股基金績效亮眼 04:102020/08/12 投資理財 2020人才管理論壇 8／19新竹登場 04:102020/08/12 產業特刊 秋季美妝主打無瑕 04:102020/08/12 時尚消費 直播染色求打賞 暴利滾滾而來 04:102020/08/12 產業財經 婚友聯誼糾紛多 台中申訴增5成 04:102020/08/12 地方新聞 雅茗-KY Q2近損平 力拚Q3獲利大躍進 17:592020/08/12 財經 高宇蓁辣秀「南半球」！品牌生日趴宣布「年收破5億」 16:452020/08/12 娛樂 人氣爆棚！流通教父徐重仁 暢談40年企業經營心法 17:172020/08/12 財經 時尚熱門新聞 「刷盤正妹」比基尼超低胸 伸手夾出豐滿雙球 - 星光 - 時尚 林志玲婚後解放 「全透視長裙」辣露下半身 - 星光 - 時尚 吳怡霈外套全鏤空 透視內衣雙峰若隱若現 - 星光 - 時尚 劉亦菲細肩吊帶蹦圓弧曲線 白皙美膚太邪惡 - 星光 - 時尚 賴薇如解放胴體「用兩片葉子遮」網跪求P掉 - 星光 - 時尚 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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