Abysse 緊緻毛孔補水淨白面膜。（Abysse 提供）

台灣保養品牌Abysse業績較去年成長5％，業者表示，台灣消費者願意在面膜上的消費比想像中要來得高，2、3月全民瘋口罩，業績受到影響，但已在4、5月業績翻倍補齊業績，此外業者觀察，仰賴觀光客消費的面膜伴手禮面膜業績受到大幅影響，頂級市場則不受限。

名媛李晶晶從肌膚狀態來看根本看不出她快40歲，她說，幾年前用過Abysse黃金藻保濕逆齡多效面膜非常喜歡，出遊必帶，這次品牌針對毛孔設計的「緊緻毛孔補水淨白面膜」，她體驗後十分驚豔，因為敷Abysse面膜保養，已變成她最愛的療癒時光。