雪花秀岑草白泥淨膚面膜 120ml，1580元。（雪花秀提供）

法國雍卡YON KA 完美瓷肌乳。（法國雍卡提供）

le charme白松露超微脂系列產品。（le charme提供）

韓國頂級保養雪花秀結合韓方草本萃取，今年針對各部位推出分區保養，有岑草白泥淨膚面膜、白蔘煥顏磨砂面膜、山茶根極潤修護面膜、玉竹草本亮采面膜，滿足不同部位的肌膚需求。

雪花秀全新面膜四物帖，可依照肌膚問題進行分區靈活選配、混搭，快速滿足且修復肌膚各區保養需求。雪花秀萃取天然韓方草本藥材，岑草、白蔘、山茶根、玉竹，經由嚴格的製程後混合成令人驚豔的四款修護配方，滿足肌膚淨化、嫩亮、滋養、柔白等需求。

法國雍卡「完美瓷肌乳」，以獨特柔焦無瑕的天然濾鏡保養功效，拉近鏡頭內外的美肌界線，同時能平衡油脂，素顏也能啟動美肌模式，男女適用，以雍卡迷人獨特的五大精油為基底，結合礦物質和維生素成份，能修飾瑕疵與平滑肌膚，打造出絲絨柔焦般的霧光粉嫩肌膚，協同減少皮脂分泌和緊緻毛孔的平衡淨化作用，用於妝前乳可延長日常妝效。

許多知名好萊塢女星及貴婦名媛都曾公開讚賞白松露保養，最高等級、擁有如A5和牛大理石般白色細緻花紋的Tuber Magnatum Pico白鑽松露，至今仍無法透過人工培育，在義大利阿爾巴是白松露主要產區，需歷經5到10年生長周期，在最好的年份，全年產量也只有3噸左右，相對於年產量約35噸的黑松露，可想而知其珍貴程度。

le charme「白松露超微脂系列」採用高級白松露為保養更添奢華想像，平均每13到16公斤的白松露，精萃出1公斤左右如鑽石般珍貴的白松露活化精萃，成為貴婦級保養逸品。