許多女生整年都處於減肥狀態，到底哪時候才能降到理想體重？知名大陸女星白冰推薦「哥本哈根減肥法」，3、4天就瘦得很有感覺！

「哥本哈根減肥法」又稱為丹麥飲食法，是一個13天的減肥菜單，嚴格規定每天三餐要吃什麼，期間能吃到火腿、牛排、雞肉等食物，號稱13天至少可以降5公斤以上。但是曾有人算過這個減肥菜單的熱量，每天幾乎都沒有吃到1000大卡，13天中只有4天超過1000大卡，難怪吃13天會瘦成閃電！

白冰是「哥本哈根減肥法」的推崇者，他表示光是吃這個食譜的第三、四天就感受得到效果，因此會用這個方法控制體重。哥本哈根減肥法詳細菜單如下，要嘗試前建議還是詢問專業醫師評估是否適合自己的體質：

在 Instagram 查看這則貼文 💙白冰💙（@michelle_bai_bing）分享的貼文 於 PDT 2015 年 8月 月 26 日 上午 6:58 張貼

▍第1天

早餐：黑咖啡1杯+方糖1塊

午餐：水煮蛋2個+番茄1個+水煮菠菜(不限量)

晚餐：牛排200g+生菜加橄欖油和檸檬拌食(不限量)

▍第2天

早餐：黑咖啡1杯+方糖1塊

午餐：低脂火腿200g+原味優格200g

晚餐：牛排200g+生菜加橄欖油和檸檬拌食(不限量)

▍第3天

早餐：黑咖啡1杯+方糖1塊+烤麵包片1片

午餐：水煮蛋2個+火腿1片+生菜沙拉1份

晚餐：水煮芹菜+番茄1個+新鮮水果1個

▍第4天

早餐：黑咖啡1杯+方糖1塊+烤麵包片1片

午餐：柳橙汁200ml+原味優格200g

晚餐：水煮蛋1個+一大根胡蘿蔔切碎生吃+起司200g

▍第5天

早餐：一大根胡蘿蔔切碎，撒上檸檬汁生吃

午餐：熟鱈魚200g(撒上檸檬水和1匙奶油)

晚餐：牛排200g+新鮮生菜沙拉1份+西芹塊

▍第6天

早餐：黑咖啡1杯+方糖1塊+烤麵包片1片

午餐：水煮蛋2個+一大根胡蘿蔔切碎

晚餐：雞肉250g+生菜沙拉1份(拌橄欖油，撒上檸檬汁)

▍第7天

早餐：一杯茶(不加糖)

午餐：不吃，大量喝水

晚餐：羊肉200g+蘋果1個

▍第8天

早餐：黑咖啡1杯+方糖1塊

午餐：水煮蛋2個+番茄1個+水煮菠菜1份

晚餐：牛排200g+生菜加橄欖油和檸檬拌食(不限量)

▍第9天

早餐：黑咖啡1杯+方糖1塊

午餐：低脂火腿200g+原味優格200g

晚餐：牛排200g+生菜加橄欖油和檸檬拌食(不限量)

▍第10天

早餐：黑咖啡1杯+方糖1塊+烤麵包片1片

午餐：水煮蛋2個+低脂火腿200g+生菜沙拉加檸檬

晚餐：水煮芹菜+番茄1個+新鮮水果1個

▍第11天

早餐：黑咖啡1杯+方糖1塊+烤麵包片1片

午餐：柳橙汁200ml+原味優格200g

晚餐：水煮蛋1個+一大根胡蘿蔔切碎生吃+起司200g

▍第12天

早餐：一大根胡蘿蔔切碎，撒上檸檬汁

午餐：熟鱈魚200g(撒上檸檬水和1匙奶油)

晚餐：牛排200g+新鮮生菜沙拉1份+西芹塊

▍第13天

早餐：黑咖啡1杯+方糖1塊+烤麵包片1片

午餐：煮雞蛋2個+一大根胡蘿蔔切碎加檸檬汁

晚餐：雞肉250g+生菜沙拉拌橄欖油和檸檬汁