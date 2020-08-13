許多女生整年都處於減肥狀態，到底哪時候才能降到理想體重？知名大陸女星白冰推薦「哥本哈根減肥法」，3、4天就瘦得很有感覺！
「哥本哈根減肥法」又稱為丹麥飲食法，是一個13天的減肥菜單，嚴格規定每天三餐要吃什麼，期間能吃到火腿、牛排、雞肉等食物，號稱13天至少可以降5公斤以上。但是曾有人算過這個減肥菜單的熱量，每天幾乎都沒有吃到1000大卡，13天中只有4天超過1000大卡，難怪吃13天會瘦成閃電！
白冰是「哥本哈根減肥法」的推崇者，他表示光是吃這個食譜的第三、四天就感受得到效果，因此會用這個方法控制體重。哥本哈根減肥法詳細菜單如下，要嘗試前建議還是詢問專業醫師評估是否適合自己的體質：
▍第1天
早餐：黑咖啡1杯+方糖1塊
午餐：水煮蛋2個+番茄1個+水煮菠菜(不限量)
晚餐：牛排200g+生菜加橄欖油和檸檬拌食(不限量)
▍第2天
早餐：黑咖啡1杯+方糖1塊
午餐：低脂火腿200g+原味優格200g
晚餐：牛排200g+生菜加橄欖油和檸檬拌食(不限量)
▍第3天
早餐：黑咖啡1杯+方糖1塊+烤麵包片1片
午餐：水煮蛋2個+火腿1片+生菜沙拉1份
晚餐：水煮芹菜+番茄1個+新鮮水果1個
▍第4天
早餐：黑咖啡1杯+方糖1塊+烤麵包片1片
午餐：柳橙汁200ml+原味優格200g
晚餐：水煮蛋1個+一大根胡蘿蔔切碎生吃+起司200g
▍第5天
早餐：一大根胡蘿蔔切碎，撒上檸檬汁生吃
午餐：熟鱈魚200g(撒上檸檬水和1匙奶油)
晚餐：牛排200g+新鮮生菜沙拉1份+西芹塊
▍第6天
早餐：黑咖啡1杯+方糖1塊+烤麵包片1片
午餐：水煮蛋2個+一大根胡蘿蔔切碎
晚餐：雞肉250g+生菜沙拉1份(拌橄欖油，撒上檸檬汁)
▍第7天
早餐：一杯茶(不加糖)
午餐：不吃，大量喝水
晚餐：羊肉200g+蘋果1個
▍第8天
早餐：黑咖啡1杯+方糖1塊
午餐：水煮蛋2個+番茄1個+水煮菠菜1份
晚餐：牛排200g+生菜加橄欖油和檸檬拌食(不限量)
▍第9天
早餐：黑咖啡1杯+方糖1塊
午餐：低脂火腿200g+原味優格200g
晚餐：牛排200g+生菜加橄欖油和檸檬拌食(不限量)
▍第10天
早餐：黑咖啡1杯+方糖1塊+烤麵包片1片
午餐：水煮蛋2個+低脂火腿200g+生菜沙拉加檸檬
晚餐：水煮芹菜+番茄1個+新鮮水果1個
▍第11天
早餐：黑咖啡1杯+方糖1塊+烤麵包片1片
午餐：柳橙汁200ml+原味優格200g
晚餐：水煮蛋1個+一大根胡蘿蔔切碎生吃+起司200g
▍第12天
早餐：一大根胡蘿蔔切碎，撒上檸檬汁
午餐：熟鱈魚200g(撒上檸檬水和1匙奶油)
晚餐：牛排200g+新鮮生菜沙拉1份+西芹塊
▍第13天
早餐：黑咖啡1杯+方糖1塊+烤麵包片1片
午餐：煮雞蛋2個+一大根胡蘿蔔切碎加檸檬汁
晚餐：雞肉250g+生菜沙拉拌橄欖油和檸檬汁
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