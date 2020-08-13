來自南韓的26歲女星惠利，在韓劇《請回答1988》獲得觀眾肯定，並在「第52屆百想藝術大賞」中獲得電視部門的女子新人獎及人氣獎，人氣逐漸攀升。近日她在IG上曬出節目造型側拍，露出白皙美腿吸引網友注意。

女團Girl's Day過去曾以《Something》、《期待》、《女總統》等多首性感舞曲走紅，身為其中一員的惠利則是以甜美的外表與舞技受到大批粉絲的喜愛，但在去年合約到期後，惠利及其他成員便不再續約，將事業重心轉往演員及綜藝圈發展，自然不做作的個性再度圈入一票粉絲，即使後來與男星柳俊烈大方認愛也絲毫不影響人氣。

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先前接下綜藝節目《Amazing Saturday》主持棒的她，經常會在IG上曬出造型側拍，近日的側拍照中惠利穿著綠色貼身上衣搭配膚色紗裙與紅色跟鞋散發仙氣，沒想到一坐下紗裙透出白皙長腿，腿根若隱若現十分性感，網友看了紛紛大讚「好美的造型」、「越來越漂亮了」、「好仙」。

在 Instagram 查看這則貼文 혜리（@hyeri_0609）分享的貼文 於 PDT 2020 年 8月 月 8 日 上午 1:53 張貼