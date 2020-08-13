全聯福利中心年度最大檔期「中元感恩月」明（14日）起至9月10日展開，每年帶動話題的中元節廣告，今年一次推出3個系列共12支短片，透過年輕世代與魔神仔、水鬼、紅衣女子分別進行世紀對談，3位「資深前輩」的鬼妝在視覺上很嚇人，但鬼話連篇中卻暗藏不少金句，強烈展現要讓人很有記憶點的企圖心。

全聯中元節廣告一次推出3系列短片，對熱海大海的衝浪初心者與水鬼談人生哲理。（全聯提供）

這次金句不少，像是「幽默感是上天賜給我們最高級的智慧」、「做事很重要 做人也很重要 不要做鬼就好」、「面對你害怕的事情才會變得勇敢」、「好好活著就是幸福」，與過去用貞子與傑森來搞鬼玩趣味哏大不同。明起廣告會在電視上播出，線上可搶先看：https://www.youtube.com/playlist?list=PLZNP9kA490scB-mQrFiiAeTKTyNC-1dHb。

全聯中元節廣告一次推出3系列短片，渴望愛情的年輕女孩遇上看破紅塵的紅衣女子。（全聯提供）

此外，全聯今年整合行銷資源祭出7大好禮回饋消費者，包含超過3000款商品挑戰全年最低價，還有指定期間使用PX Pay儲值金支付單筆滿800元最高享8%回饋，以及滿額抽千萬福利點、滿800元共贈印花8枚、品牌月福利點8倍送、福利熊玩偶限量抽、KAKAO FRIENDS飲料冰品全運會積分換購等。加上PX Pay會員天天使用紙本振興三倍券消費滿1000元贈1000福利點，加碼回饋活動延長至9月10日，今年中元整檔業績可望較去年兩位數成長，挑戰破130億元。