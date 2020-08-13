台灣原創手搖飲品牌「康青龍」夏季限定推出「胭粉來襲」漸層粉飲品，全新「胭粉紅心芭樂梅」和「胭粉紅心芭檸冰茶」嚴選在地紅心芭樂為基底呈現浪漫漸層粉色澤，正式上市前即成為IG美拍、好評焦點，成為今夏最火手搖飲！

康青龍「胭粉紅心芭樂梅」和「胭粉紅心芭檸冰茶」嚴選在地的彩虹芭樂與胭脂芭樂兩品種，經手工慢火熬煮、兩者混搭讓酸與甜達到完美平衡，滿滿維他命C更能美顏、帶來好氣色；新鮮紅芭果肉吃起來脆中帶微軟、香氣十足，搭配脆梅或檸檬更有高契合度酸甜尾韻；康青龍更首次將人氣招牌金萱茶製作為茶凍，為新品添加多層次口感與浪漫色澤，成為今夏沁涼代表作。

康青龍「胭粉紅心芭樂梅」和「胭粉紅心芭檸冰茶」。（圖／邱映慈攝影）

「紅心芭樂梅」以台南梅嶺脆梅香氣十足，與紅心芭樂的酸甜碰撞出全新風味，是喜歡嚐鮮的飲料控絕不能錯過的一款夏日聖品。（圖／邱映慈攝影）

有別於市場上許多水果與茶飲的結合，「康青龍」堅持讓消費者都能喝得到也吃得到水果，因此兩款全新飲品都能吃得到紅心芭樂果肉，並搭配獨家金萱茶凍更添口感風味。

「紅心芭檸冰茶」將紅心芭樂的「清甜」，中和檸檬的酸度，最推薦的調味以無糖為主，沁涼的滋味與酸甜感，成為許多女孩們的粉紅最愛。（圖／邱映慈攝影）

為迎接即將到來的七夕情人節，康青龍也於8/21(五)於永康旗艦店，限量推出胭粉良緣組活動，力揪消費者一起創造粉紅熱潮！凡當日身上穿著粉色系服飾，服裝、配件、包款、鞋款等不拘，限額100名排隊消費者，可以2元良緣價購買「胭粉紅心芭樂梅」和「胭粉紅心芭檸冰茶」各一杯，每人當日限購一組，現場將加碼推出驚喜好康活動！

康青龍永康旗艦店於8/21限量推出「胭粉良緣組」活動，2元就能買到「胭粉紅心芭樂梅」和「胭粉紅心芭檸冰茶」。（圖／邱映慈攝影）

另外，康青龍獨家開模設計、經嚴謹製程的「胭紫幻色杯」，遇5度Ｃ以下冷飲會慢慢變成紫色，可隨著溫度變化、越冰越紫，成為今夏最酷的環保杯！660ml容量，滿足消費者購買大杯飲品需求，建議售價$49，即日起於全台5家限定門市開賣，包含長安旗艦店、永康旗艦店、東門永康店、台北開封店、台北101，另於8/21(五)起在全台指定門市限量販售。

「胭紫幻色杯」，遇5度C以下冷飲會慢慢變成紫色。（圖／邱映慈攝影）

▍活動

於粉絲團本篇文章的貼文下留言，就有機會獲得小禮物！

★抽獎活動參加方式：

1. 於FB按讚分享本貼文

2. 於FB貼文留言處呼叫 ＠3個朋友一起來看康青龍夏季限定推出「胭粉來襲」漸層粉飲品！並留言告訴小編你想喝哪個口味～

★獎品內容 ｜ 抽出5名粉絲，每人可獲得康青龍飲品兌換券*1

★公佈時間 ｜ 2020/8/27

★務必切實分享，得獎後需提供開獎前分享截圖，無截圖者取消得獎資格。

★本活動如有未盡事宜，主辦單位擁有保留、修改、暫停及解釋活動內容之權利。若中獎人不符合、不同意或違反本活動規定者，主辦單位保有取消其得獎資格及參與本活動的權利，不另行通知，亦不進行候補。