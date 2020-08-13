日本人氣內衣品牌PEACH JOHN從2019年年底展開「PEACH JOHN期間限定展示店」快閃企劃，帶給更多區域的人實際試穿體驗，快閃店第二彈於8月13日起至8月19日駐點Mega City板橋大遠百B1，現場展售2020上半年度熱銷TOP 10明星商品及提供試穿體驗，還貼心的幫你把選購好的內衣寄回家，不用叫男友幫忙提！

PEACH JOHN登台三週年來，持續接獲許多粉絲敲碗展店的心願，「PEACH JOHN期間限定展示店」高雄首站受到眾多粉絲的支持和迴響，因而在今年進一步選定官網銷售佔比第一名的新北市作為快閃第二站，將PEACH JOHN的絕美夢幻更衣室完整移植到現場，提供消費者舒適的試穿體驗。8月13日至8月19日活動期間，凡在「PEACH JOHN期間限定展示店」現場訂購商品，消費不限金額即贈NT100優惠券，單筆滿NT1600贈送品牌背心，購買之商品皆可享有免運直送到府的服務，讓蜜桃粉享受極致貼心宛如女王般的購物體驗！

PEACH JOHN板橋大遠百期間限定展示店。（圖／品牌提供）

PEACH JOHN板橋大遠百期間限定展示店，精選2020上半年度在台熱銷的TOP 10人氣商品做展示及試穿體驗，讓消費者實際感受PEACH JOHN的迷人魅力！ TOP 10人氣商品包含連續三年在台稱霸銷售冠軍，平均每日破百件銷量，同時還獲得許多藝名人及模特兒極力推薦的明星商品「平口不走光無肩帶內衣」，深受歡迎的秘密在於結合塑型無肩帶胸罩與平口無領上衣設計，內縫正統的鋼圈襯墊罩杯，即使無肩帶也具有絕佳穩定感、不易移位，不論是小胸部還是豐滿的女性都能展現優美胸型。除了基本素面款外還有蕾絲設計款，適合各種年齡層及穿搭風格，蟬聯銷售冠軍完全實至名歸！除此之外，現場也有PEACH JOHN得到日本設計大獎，回購率超高的「可機洗系列」，直接丟進洗衣機也不變形的軟糖鋼圈、以及不會鉤壞衣物的奇蹟扣環設計，是忙碌現代女性的救星！

PEACH JOHN Nice Body完美比例托高軟鋼圈內衣，可以讓身材比例看起來更好看。（圖／品牌提供、邱映慈攝影）

而今年七夕情人節，台灣PEACH JOHN品牌經理鄭佳本推薦同樣入榜TOP 10，且榮獲「最佳視覺效果獎」的兩款戰袍，能讓妳約會不費力就輕鬆展現好身材！包括上市僅一年即多次缺貨又緊急追加，有望成為銷量黑馬的「Nice Body完美比例托高軟鋼圈內衣」，內藏的襯墊厚度隨下胸＆罩杯尺寸適度調整，創造高挺的胸部線條，讓苗條身形和豐滿身形都能擁有接近「胸圍與腰圍厚度比例達1.5 : 1」的維納斯比例。另外，去年秋冬款銷售一空，今年補貨後隨即攻進TOP 10的「SMART顯瘦簡約蕾絲內衣」，是2019年超過兩萬名顧客在日本店鋪試穿後，90%顧客覺得顯瘦的修身神器，來到快閃店一定要試穿看看！

PEACH JOHN SMART顯瘦簡約蕾絲內衣，特殊剪裁改變最高點位置更顯瘦。（圖／品牌提供、邱映慈攝影）

▍活動

於粉絲團本篇文章的貼文下留言，就有機會獲得小禮物！

★抽獎活動參加方式：

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2. 於FB貼文留言處呼叫 ＠3個朋友一起來看「PEACH JOHN期間限定展示店」自8月13日起至8月19日於Mega City板橋大遠百B1限時開放試穿體驗！

★獎品內容 ｜ 抽出3名粉絲，每人可獲得PEACH JOHN限量行李袋*1

★公佈時間 ｜ 2020/8/20

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