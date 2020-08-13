自1984年問世以來，adidas Originals 的經典ZX系列最初因應運動而存在，經過時間洗鍊，ZX家族不斷融入最前衛的科技與前瞻性美學理念，為新世代原創者帶來全新體驗。本季，adidas Originals開啟現實與虛擬的融合實驗室，並沿續ZX血液中大膽突破的DNA，以#超未來嶄新概念創造令人驚豔的革命性系列鞋款 – ZX 2K BOOST、ZX 2K FLORINE與DAY JOGGER，打破常規帶來視覺與感官雙重效果，開啟跨世代的潮鞋篇章。

承襲過去、 現在同時連接未來，ZX 2K BOOST可謂ZX系列的集大成之作，保有ZX系列經典元素，同時結合adidas招牌的全腳掌Boost™中底科技，大幅提昇柔軟腳感與彈跳力，將ZX傳奇推至更高巔峰。ZX 2K BOOST鞋面由高機能網布構成，近一體成型剪裁、無鞋舌設計以及如襪套般可直接穿脫的結構，皆能最大化腳踝的貼合舒適度。

adidas Originals全動畫原創實驗室 前衛科技搭乘迷幻漸層配色（圖／品牌提供）

楊冪以R.Y.V.白色運動長裙與黑色罩衫打造清爽風格，腳踏馬卡龍色色系的黃紫漸層ZX 2K BOOST，鞋底霓彩炫光效果更顯靈動俏皮，讓每一步伐都是無可取代的絕佳玩色體驗！Angelababy以粉色夾克搭配女生專屬的ZX FLORINE鞋款，薰衣草紫與薄荷綠配色，展現女生活力俏皮風格的同時，更能彰顯輕盈奔放的夏日氣息。

adidas Originals全動畫原創實驗室 前衛科技搭乘迷幻漸層配色（圖／品牌提供）