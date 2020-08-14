23歲的美國知名超模貝拉哈蒂德(Bella Hadid)，近日恢復忙碌行程，為時尚雜誌拍攝一系列大片，在釋出的照片中她只穿著性感小丁與透視長裙，秀出前凸後翹好身材，吸引廣大網友的目光。

與超模姊姊吉吉哈蒂(Gigi Hadid)，一同橫掃時尚界的Bella，以精緻的五官與175cm的高挑身材在伸展台上吸引眾人目光，加上獨特的穿搭技巧經常在網路上製造話題成為超人氣時尚模特兒之一，也成為女粉絲們的穿搭指標。

之前受到新冠肺炎疫情影響，使得她工作量銳減，只能搬去郊區農場透過IG與粉絲們互動，直到近日才漸漸恢復工作。這幾日網路上便公開多張她為雜誌《ELLE》所拍攝的照片，只見她穿著紅色透視長裙，裡面僅穿著丁字褲，渾圓美胸及馬甲線若隱若現十分性感，網友也忍不住大讚她的好身材。

在 Instagram 查看這則貼文 ELLE Magazine（@elleusa）分享的貼文 於 PDT 2020 年 8月 月 3 日 上午 5:22 張貼